中秋好去處：饒宗頤文化館開放日　中秋市集‧粵語文化展覽‧巨兔月亮裝置

饒宗頤文化館於9月13至15日舉辦開放日及中秋市集嘉年華活動，有手作市集、工作坊、導賞團等。（圖片由相關機構提供）

中秋節去饒宗頤文化館賞月睇展覽！饒宗頤文化館「潮蒲饒館」與Life Mart合作，於9月13至15日舉辦開放日及中秋市集嘉年華活動，活動以「粵語」及「舊時光」為主題，設有3米高巨型月兔、6隻發光小月兔、月亮裝置及「光之路」裝置，亦會舉行手作市集、工作坊、導賞團、遊戲等，大家可相約家人朋友共度濃濃文化氣息的中秋節。

同場設有2個限定特輯展覽——「粵光寶盒」粵語展覽及「紙裡時光──舊時X舊紙本」展覽。「粵光寶盒」粵語展覽介紹廣東話的文化意涵，以及不同體驗活動；「紙裡時光──舊時X舊紙本」展覽，展出逾百件珍貴的歷史紙本，包括40至70年代各種生活票據、50至60年代的學校讀本及習字簿、飛機票、電車票、傳統茶室的點心紙等。

饒宗頤文化館開放日2019·「粵光寶盒」中秋市集嘉年華

日期：2019年9月13日至15日

時間：（饒宗頤文化館開放活動及裝置由上午10時開始）

9月13日 下午2時至晚上9時

9月14日至15日 下午1時至晚上8時

地址：香港九龍美孚青山道800號饒宗頤文化館

免費入場（部分活動須付費）

[工作坊及導賞團報名詳情]

網址：www.jtia.hk/midautumn2019

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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