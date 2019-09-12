中秋好去處：饒宗頤文化館開放日 中秋市集‧粵語文化展覽‧巨兔月亮裝置
文章日期：2019年09月12日
中秋節去饒宗頤文化館賞月睇展覽！饒宗頤文化館「潮蒲饒館」與Life Mart合作，於9月13至15日舉辦開放日及中秋市集嘉年華活動，活動以「粵語」及「舊時光」為主題，設有3米高巨型月兔、6隻發光小月兔、月亮裝置及「光之路」裝置，亦會舉行手作市集、工作坊、導賞團、遊戲等，大家可相約家人朋友共度濃濃文化氣息的中秋節。
同場設有2個限定特輯展覽——「粵光寶盒」粵語展覽及「紙裡時光──舊時X舊紙本」展覽。「粵光寶盒」粵語展覽介紹廣東話的文化意涵，以及不同體驗活動；「紙裡時光──舊時X舊紙本」展覽，展出逾百件珍貴的歷史紙本，包括40至70年代各種生活票據、50至60年代的學校讀本及習字簿、飛機票、電車票、傳統茶室的點心紙等。
饒宗頤文化館開放日2019·「粵光寶盒」中秋市集嘉年華
日期：2019年9月13日至15日
時間：（饒宗頤文化館開放活動及裝置由上午10時開始）
9月13日 下午2時至晚上9時
9月14日至15日 下午1時至晚上8時
地址：香港九龍美孚青山道800號饒宗頤文化館
免費入場（部分活動須付費）
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
好去處：link.mingpao.com/47807.htm
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