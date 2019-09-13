OL閨蜜下午茶之選：荔枝x番石榴周末下午茶自助餐@諾富特東薈城

諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起推出荔枝番石榴周末下午茶自助餐，備有多款以荔枝及番石榴為主題的鹹甜美點。（圖片由相關機構提供）

諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起推出荔枝番石榴周末下午茶自助餐，備有多款以荔枝及番石榴為主題的鹹甜美點，包括涼拌荔枝火鴨絲、芭樂沙律杯、荔枝咕嚕肉、番石榴燴嫩雞腿、照燒荔枝蜜雞肉串、法式芭菲三重奏、番石榴雪蛤椰汁西米露及瑰荔卷蛋等。另備三文治、中西茶點、各類即製麵食、薄餅、朱古力噴泉及雪糕。

荔枝x番石榴周末下午茶自助餐

供應期：逢周六、周日及公眾假期

供應時間：下午3時至5時

價錢：逢周六、日 每位$158、公眾假期 每位$178（另收加一服務費）

地址：香港東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂（地鐵站C出口）

查詢電話︰3602 8808

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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