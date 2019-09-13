OL閨蜜下午茶之選：荔枝x番石榴周末下午茶自助餐@諾富特東薈城
文章日期：2019年09月13日
諾富特東薈城酒店Essence餐廳即日起推出荔枝番石榴周末下午茶自助餐，備有多款以荔枝及番石榴為主題的鹹甜美點，包括涼拌荔枝火鴨絲、芭樂沙律杯、荔枝咕嚕肉、番石榴燴嫩雞腿、照燒荔枝蜜雞肉串、法式芭菲三重奏、番石榴雪蛤椰汁西米露及瑰荔卷蛋等。另備三文治、中西茶點、各類即製麵食、薄餅、朱古力噴泉及雪糕。
荔枝x番石榴周末下午茶自助餐
供應期：逢周六、周日及公眾假期
供應時間：下午3時至5時
價錢：逢周六、日 每位$158、公眾假期 每位$178（另收加一服務費）
地址：香港東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂（地鐵站C出口）
查詢電話︰3602 8808
註：資料及價錢以餐廳公布為準
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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