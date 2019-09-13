中秋應節水果：柿子·楊桃·柚子每日限食拳頭大小　營養師：吃完魚蝦蟹勿食柿

中秋節不少人會吃柿子、楊桃、柚子應節，這3種水果有什麼營養？進食時有什麼要注意？營養師話你知。（資料圖片／明報製圖）

柿子、楊桃及柚子是中秋節應節水果，進食時有什麼要注意？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆受訪時介紹柿子、楊桃及柚子的營養價值，並提醒這三種水果不宜大量進食，每日1份（約1個拳頭大小）已足夠。李杏榆又提醒，水果不宜擺放至過分熟透或太腍，因為水果愈熟透，所含糖分愈易被身體分解，變成高升糖指數食物，或會令體內血糖增加。

‧柿子

【營養價值】柿子含纖維、維他命C及鉀質，纖維有助通便、延長飽肚感及穩定血糖；維他命C則幫助吸收鈣質和鐵質，以及增強抵抗力；鉀質有助平衡體內的鈉質，可以幫助穩定血壓和去水腫。

【進食注意】

‧吃柿忌同時進食高蛋白質食物：李杏榆建議，若進食高蛋白質食物（例如魚、蝦、蟹、乳酪）後，宜隔1至2小時再適量進食柿子。

‧糖分熱量較高 分量要控制：柿子糖分較高，100克柿子（約大半個至1個柿子，視大小而定）含約12至13克糖，世衛建議成人每日的游離糖攝入量為25克（相當於6茶匙），需要控制血糖的人尤其要注意進食分量。另外，柿子熱量亦較高。一般人每日進食柿子上限約1個。

楊桃

【營養價值】楊桃的酵素高，有幫助消化的作用；楊桃亦有鉀質及纖維。

【進食注意】

‧腎病患者避吃楊桃楊桃汁：楊桃含鉀質及大量草酸鹽，並可能含對腎病患者有害的毒素，因此腎病患者應避免進食楊桃，尤其是楊桃汁，因為楊桃汁相關毒素的含量更集中。

‧不宜配含蛋白質的食品：楊桃不宜配含蛋白質的食品一起進食，如乳酪、牛奶，因為有機會令蛋白質更難消化，甚至在體內結腎石。腸胃消化力較弱的人及腎病患者尤其要注意。一般人每日進食楊桃上限約半個。

柚子（碌柚）

【營養價值】柚子較低糖，相對健康，亦含豐富維他命C、鉀質和纖維。

【進食注意】

‧消化困難、胃部弱宜少吃：柚子是酸性水果，或會刺激腸胃，因此消化有困難、胃部較弱如胃酸過多、患有胃潰瘍的人宜少吃柚子。一般人每日進食上限約半個。

‧腎病患者應慎吃：柚子鉀質豐富，腎病患者應慎吃。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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