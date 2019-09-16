Green Monday食譜：芋仔炆素羊肉明蝦
文章日期：2019年09月16日
芋頭味香，用來煮素菜都可以好好味！嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士推介芋仔炆素羊肉明蝦，健康又滋味。
芋仔炆素羊肉明蝦
材料：（2至3人分量）
芋仔 4個（細小的芋頭，約180克）
素羊肉羹 8粒（約110克，可選用素赤肉羹或素牛肉）
素明蝦 8隻（約65克）
麵粉 15克
水 75毫升
椰汁 95毫升
植物油 適量
糖 少許
鹽 少許
製法：
1. 芋仔略洗，放入煲內，加水至完全覆蓋芋仔，大火煮滾後調中細火，煮20分鐘，將芋仔煮軟。
2. 倒去煲內的水，芋仔沖水冷卻後去皮，切成小塊備用。
3. 用掌心約略壓鬆素羊肉羹，再將素羊肉羹均勻沾上麵粉，並用手拍去多餘麵粉。
4. 煎鍋大火加熱，下油後調中火，放入素羊肉羹，煎至兩面金黃，加入素明蝦略炒。（若煎煮時素羊肉羹不夠油，可略加。）
5. 加水及椰汁，煮約2分鐘，其間需要不時攪拌以免煮焦，煮至濃稠。（濃稠程度可依個人喜好）
6. 以糖和鹽調味即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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