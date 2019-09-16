【Green Monday食譜：芋仔炆素羊肉明蝦】材料：芋仔，即為細小的芋頭。（資料圖片）

芋頭味香，用來煮純素菜都可以好好味！蕭欣浩博士推介芋仔炆素羊肉明蝦，健康又滋味。（資料圖片／明報製圖）

芋頭味香，用來煮素菜都可以好好味！嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士推介芋仔炆素羊肉明蝦，健康又滋味。

芋仔炆素羊肉明蝦

材料：（2至3人分量）

芋仔 4個（細小的芋頭，約180克）

素羊肉羹 8粒（約110克，可選用素赤肉羹或素牛肉）

素明蝦 8隻（約65克）

麵粉 15克

水 75毫升

椰汁 95毫升

植物油 適量

糖 少許

鹽 少許

製法：

1. 芋仔略洗，放入煲內，加水至完全覆蓋芋仔，大火煮滾後調中細火，煮20分鐘，將芋仔煮軟。

2. 倒去煲內的水，芋仔沖水冷卻後去皮，切成小塊備用。

3. 用掌心約略壓鬆素羊肉羹，再將素羊肉羹均勻沾上麵粉，並用手拍去多餘麵粉。

4. 煎鍋大火加熱，下油後調中火，放入素羊肉羹，煎至兩面金黃，加入素明蝦略炒。（若煎煮時素羊肉羹不夠油，可略加。）

5. 加水及椰汁，煮約2分鐘，其間需要不時攪拌以免煮焦，煮至濃稠。（濃稠程度可依個人喜好）

6. 以糖和鹽調味即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧黑松露拌薯仔

‧松露忌廉雜菌年糕

‧紅酒燴素牛肉

‧綠豆邊糯米糕

‧薑黃雞心豆

‧蘑菇番茄釀竹笙

‧芝麻紅薯丸

‧黑芝麻核桃粥

‧粟米扁豆雪蓮子湯

‧拉絲雪燕糖水 生津潤膚

更多Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm