綠色情報：剩餘月餅‧月餅罐回收點 部分機構回贈優惠券
文章日期：2019年09月16日
中秋節過後，未開封的剩餘月餅或月餅金屬罐可回收勿浪費。今年有不少機構或商戶推出月餅盒/罐（只限金屬）回收計劃，包括惜食堂、太古地產、咖啡店Delifrance、奇華餅家以及房屋署，部分商戶更回贈優惠券，鼓勵大家支持環保勿浪費。大家回收月餅盒前，記得先清潔乾淨，再送到收集點。
回收剩餘月餅、月餅罐部分機構一覽
·奇華餅家「中秋月餅罐回收活動」
奇華餅家與信和集團旗下商場合作，舉行月餅罐回收活動，將已清潔乾淨、任何品牌的月餅鐵罐交到指定商場禮賓處或服務台，可獲贈奇華優惠券，換完即止。
回收日期：即日至9月27日[回收地點]
·Delifrance Hong Kong「環保星期一·回收月餅罐2019」
Delifrance於指定星期一進行收集已清潔乾淨、旗下指定品牌金屬罐或不同品牌的月餅金屬罐，回收後可換取禮券，數量有限，送完即止。
回收日期：9月16日、30日、10月14日及28日
回收時間：下午2時至8時
回收地點：全線分店
詳情：www.facebook.com/Delifrancehk
·惜食堂回收剩餘月餅
回收日期：即日至9月22日* 期間投放到53個月餅收集點。[回收地點]
月餅回收準則：未開封及獨立包裝、未過有效食用日期、由香港政府認可公司製造。（註：自家製月餅、需冷藏的月餅不能回收）
詳情：www.facebook.com/FoodAngelHK
·太古地產「2019月餅分享及月餅盒回收行動」
太古地產在不同地點設收集箱，收集剩餘月餅捐贈予有需要人士，以及收集已清潔乾淨的月餅盒。
月餅回收日期：即日至9月22日[回收地點]
月餅盒回收日期：即日至9月27日[回收地點]
·房屋署「月餅盒回收2019」
房屋署從中秋節起會在各屋邨收集月餅盒，至10月底完結。每個屋邨將會在適當的位置提供收集箱，方便居民棄置月餅盒。
回收日期：即日至10月底 [回收地點]
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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