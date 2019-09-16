【消委會報告】聚酯纖維枕頭vs.記憶棉枕頭vs.乳膠枕頭 各有優缺點

聚酯纖維枕頭、記憶棉枕頭及乳膠枕頭有什麼分別？（消委會第515期《選擇》月刊圖片／明報製圖）

消費者委員會（消委會）測試15款枕頭樣本，當中6款為聚酯纖維枕頭、6款為記憶棉枕頭、3款為乳膠枕頭，結果發現各樣本在承托表現、耐用程度以及價格差距明顯。消委會提醒，選購枕頭時應考慮個人體型、睡眠習慣及牀褥等因素，並應以不同睡姿親身試睡，不應單憑手感及價錢選購。消委會說明聚酯纖維枕頭、記憶棉枕頭及乳膠枕頭的優點及注意事項。

聚酯纖維枕頭

優點：聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢比較大眾化，而且枕芯一般可以水洗及於陽光下晾曬，有助減少塵蟎數量和保持衛生，對塵蟎過敏的人士來說，可能是較佳的選擇。

注意事項：聚酯纖維枕頭在水洗後必須確保徹底乾透，以免滋生霉菌。聚酯纖維枕頭相對不及其他類型的枕頭耐用，會隨使用時間變扁平，清洗後有機會會結塊，影響承托力，可以拍打或搖晃枕頭，回復枕頭的形態。

記憶棉枕頭

優點：記憶棉枕頭大部分呈固定形狀，容易打理，只需偶爾清理表面。

注意事項：記憶棉枕頭價錢參差。一般不可清洗，散熱較慢，枕頭的硬度會隨使用時間或溫度而改變，初時使用或會發出氣味，可擺放在陰涼處透氣，讓氣味揮發才使用。

乳膠枕頭

優點：乳膠枕頭一般散熱、透濕度和彈性俱佳，而且較耐用。

注意事項：乳膠枕頭的價錢一般較昂貴。枕頭不宜晾曬，宜放在陰涼處透氣風乾。部分人士可能對乳膠有過敏反應，需要留意。

資料來源：消委會第515期《選擇》月刊

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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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