韓國紅葉2019預測：雪嶽山9月底開始 內藏山11月初最盛期
文章日期：2019年09月17日
秋季去韓國旅遊，不少人會賞紅葉。韓國觀光公社近日公布2019年紅葉預測，其中熱門景點雪嶽山的紅葉預計由9月27日開始，全盛期為10月16日；首爾北面近郊的北漢山於10月14日開始，至10月29日是全盛期；內藏山預計最遲進入紅葉全盛期，預計11月3日才是最佳觀賞期。出發到韓國賞楓前，記得留意各個地點的紅葉預測及天氣情況。
2019年韓國紅葉開始日及全盛期預測
【江原道】
雪嶽山：9月27日（開始日）、10月16日（全盛期）
五臺山：10月1日（開始日）、10月14日（全盛期）
雉岳山：10月7日（開始日）、10月23日（全盛期）
【首爾北面近郊】
北漢山：10月14日（開始日）、10月29日（全盛期）
【忠清北道】
月岳山：10月11日（開始日）、10月23日（全盛期）
【忠清南道】
雞龍山：10月17日（開始日）、10月27日（全盛期）
【大邱廣域市】
八公山：10月18日（開始日）、10月26日（全盛期）
【全羅北道】
內藏山：10月17日（開始日）、11月3日（全盛期）
智異山*：10月11日（開始日）、10月22日（全盛期）
[*智異山範圍涵蓋全羅南道、全羅北道、慶尚南道3個區域，建議先定好路線]
【光州廣域市】
無等山：10月20日（開始日）、11月2日（全盛期）
【濟州島】
漢拏山：10月15日（開始日）、10月30日（全盛期）
資料來源：韓國觀光公社
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