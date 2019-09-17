韓國紅葉2019預測：雪嶽山9月底開始　內藏山11月初最盛期

【韓國紅葉2019預測】今年度的紅葉將會自9月27日由熱門景點雪嶽山開始，全盛期為10月16日；內藏山則是最遲進入紅葉全盛期的地點，預計11月3日為最佳觀賞期。（韓國觀光公社圖片）

秋季去韓國旅遊，不少人會賞紅葉。韓國觀光公社近日公布2019年紅葉預測，其中熱門景點雪嶽山的紅葉預計由9月27日開始，全盛期為10月16日；首爾北面近郊的北漢山於10月14日開始，至10月29日是全盛期；內藏山預計最遲進入紅葉全盛期，預計11月3日才是最佳觀賞期。出發到韓國賞楓前，記得留意各個地點的紅葉預測及天氣情況。

2019年韓國紅葉開始日及全盛期預測

【江原道】

雪嶽山：9月27日（開始日）、10月16日（全盛期）

五臺山：10月1日（開始日）、10月14日（全盛期）

雉岳山：10月7日（開始日）、10月23日（全盛期）

【首爾北面近郊】

北漢山：10月14日（開始日）、10月29日（全盛期）

【忠清北道】

月岳山：10月11日（開始日）、10月23日（全盛期）

【忠清南道】

雞龍山：10月17日（開始日）、10月27日（全盛期）

【大邱廣域市】

八公山：10月18日（開始日）、10月26日（全盛期）

【全羅北道】

內藏山：10月17日（開始日）、11月3日（全盛期）

智異山*：10月11日（開始日）、10月22日（全盛期）

[*智異山範圍涵蓋全羅南道、全羅北道、慶尚南道3個區域，建議先定好路線]

【光州廣域市】

無等山：10月20日（開始日）、11月2日（全盛期）

【濟州島】

漢拏山：10月15日（開始日）、10月30日（全盛期）

資料來源：韓國觀光公社

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