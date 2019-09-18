西芹篇1：西芹高纖通便·含鉀質防水腫　中醫提醒：吃太多易致腹瀉

西芹是常見的蔬菜，西芹有什麼益處？（資料圖片／明報製圖）

西芹是常見的蔬菜，西芹有什麼益處？註冊中醫師鄭智仁接受明報網站訪問，介紹西芹的好處。

西芹平肝清熱·高纖通便

西芹味甘，性涼，有平肝清熱、祛風利濕的功效。西芹的膳食纖維含量高，促進消化系統蠕動，有助清腸通便；熱量低，有助控制體重；豐富維他命B有助促進血液循環，幫助消除疲勞；鉀質有助平衡體內的鈉質及水分含量，有助預防水腫和血壓上升。

西芹食過多或致腹瀉

鄭智仁提醒，西芹雖然高纖低熱量，但只吃西芹及大量進食西芹或導致營養不良、腹脹、腹瀉等問題。西芹生吃亦應注意進食分量，如長期大量吃未經煮熟的西芹，有機會導致甲狀腺腫大。現階段未有西芹的食用上限標準，建議根據衛生署的「日日2+3」，進食不同種類的蔬菜，以吸收不同營養。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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