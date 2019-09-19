日本佳子公主首次外訪　粉橘和服·格紋連身裙甜美大方

日本佳子公主首次官方外訪，於9月15日至25日訪問奧地利及匈牙利。佳子公主分別與奧地利總統及總理見面，以粉橘色系的服裝亮相，優雅又不失甜美。（法新社）

日本佳子公主首次代表日本皇室進行官方外訪。據《朝日新聞》報道，佳子公主於9月15日至25日應邀訪問奧地利及匈牙利，出席兩國與日本建交150年的活動及進行親善訪問。佳子公主先訪問奧地利，分別與奧地利總統及總理見面，佳子公主以粉橘色系的和服及洋服亮相，優雅又不失甜美。

佳子公主於周一（16日）在維也納與奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）會面，穿上粉橘色系的和服，展現高雅氣質。周三（18日）佳子公主則與奧地利總理Brigitte Bierlein見面，她以一襲白色配橙紅色的格紋連身裙配淺色高跟鞋亮相，簡約大方，與奧地利女總理的橘色套裝甚為配襯。

24歲的日本佳子公主是日皇德仁弟弟秋篠宮文仁的次女，今年3月畢業於國際基督教大學。佳子公主外表甜美，被譽為日本王室第一美女，與姐姐真子公主同樣是備受關注的日本王室成員。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

【圖輯：日本佳子公主】

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