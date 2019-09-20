女中醫x師奶靚湯食譜：海底椰木瓜魚湯滋潤肺胃　餵母乳都啱飲

木瓜煲魚湯，鮮甜味美，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li分享海底椰木瓜魚湯食譜，其中部分海魚是石九公，她提議可改用大眼雞、鯇魚大魚骨或龍躉骨等。註冊中醫師葉麗斌稱，海底椰木瓜魚湯滋潤肺胃，適合乾燥炎熱天氣時飲用，亦適合餵哺母乳的婦女，可健脾潤燥通乳。

海底椰木瓜魚湯

材料：（2人分量）

非洲海底椰 15克

海魚 適量

雞腳 10-12隻

豬腱 $50

木瓜 1個（孕婦不宜飲用木瓜相關湯水）

南北杏 各10克

蜜棗 2粒

陳皮 1角

薑 2小塊（1塊煎魚、1塊煲湯）

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

2. 鮮魚洗淨及劏好，熱鑊用油爆香薑片，魚身煎至底面金黃色，放入魚袋備用。

3. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱（洗淨）一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

4. 海底椰、南北杏、蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

5. 木瓜去皮、去籽、切件備用。

6. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧非洲海底椰性質偏涼，有清熱潤燥、止咳化痰之效，作為湯料適合久咳、咳嗽無痰者飲用。

‧魚類多為性平或溫，味甘，大部分魚類能補虛養血，個別魚類有通乳生津、降血壓、促進傷口癒口之效，對體虛患者及兒童有補益作用。魚肉含豐富蛋白質、優質脂肪、優質不飽和脂肪酸（DHA、EPA），而且熱量低及含微量礦物質。

‧雞腳（又名雞爪）養筋健骨，但在中醫藥古籍中甚少用來入藥，在中醫角度則有以形補形及強筋健骨作用。如不喜雞爪者，可以改增豬腱分量。

‧木瓜滋陰養胃；南北杏潤肺化痰止咳。

‧海底椰木瓜魚湯性質平和，老少皆宜，有滋潤肺胃，生津解渴之效，四季皆宜，尤其可在乾燥炎熱天氣時飲用，適合大部分體質健康情況下飲用，尤以體質燥熱（口乾、口氣、捱夜、皮膚乾燥、咳嗽痰少、便秘、痔瘡出血或吸煙的人）或經常需要說話者最為適合，也適合餵哺母乳的婦女飲用，可健脾潤燥通乳。

註：木瓜會刺激子宮收縮，孕婦不宜飲用木瓜相關湯水。

註：感冒患者暫停服用或先向中醫查詢。雞爪脂肪比例較高，高膽固醇患者不宜吃得太多。

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com

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