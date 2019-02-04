OL閨蜜下午茶之選：時令水果下午茶@帝苑酒店J's酒吧 呂宋香芒蝦‧白桃香檳果凍‧肉桂蘋果法式多士
文章日期：2019年09月20日
香港帝苑酒店J's酒吧即日起推出「悠閒水果下午茶」，備有多款以時令水果入饌的鹹甜點。鹹點包括：呂宋香芒蝦莎莎醬、菲律賓菠蘿燒雞棒串、意大利帕爾馬火腿西瓜串及肉桂蘋果法式多士；甜點則有黃梅奶凍、韓國白桃香檳果凍、草莓乳酪蛋糕、宇治綠茶土耳其無花果餅、美國車厘子芝士餅、加州紅桑莓香蕉蛋糕，以及迷你雜果拿破崙。隨餐可配illy咖啡、法國Monbana香濃熱朱古力或法國Dammann茶，另加$108可配Barons de Rothschild香檳一杯，加$48則可配雜果無酒精飲品一杯。
悠閒水果下午茶＠帝苑酒店J's酒吧
供應時間：下午3時至5時30分（每日供應）
地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓J's酒吧
價錢：兩位$498（另收加一服務費）
查詢電話︰2733 2088
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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