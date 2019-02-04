OL閨蜜下午茶之選：時令水果下午茶@帝苑酒店J's酒吧　呂宋香芒蝦‧白桃香檳果凍‧肉桂蘋果法式多士

【悠閒水果下午茶@帝苑酒店J’s 酒吧】下午茶提供4款鹹點及7款甜點，每款賣相精緻吸引。（圖片由相關機構提供）

香港帝苑酒店J’s 酒吧即日起推出「悠閒水果下午茶」，備有多款水果入饌的鹹甜點。（圖片由相關機構提供）

香港帝苑酒店J's酒吧即日起推出「悠閒水果下午茶」，備有多款以時令水果入饌的鹹甜點。鹹點包括：呂宋香芒蝦莎莎醬、菲律賓菠蘿燒雞棒串、意大利帕爾馬火腿西瓜串及肉桂蘋果法式多士；甜點則有黃梅奶凍、韓國白桃香檳果凍、草莓乳酪蛋糕、宇治綠茶土耳其無花果餅、美國車厘子芝士餅、加州紅桑莓香蕉蛋糕，以及迷你雜果拿破崙。隨餐可配illy咖啡、法國Monbana香濃熱朱古力或法國Dammann茶，另加$108可配Barons de Rothschild香檳一杯，加$48則可配雜果無酒精飲品一杯。

悠閒水果下午茶＠帝苑酒店J's酒吧

供應時間：下午3時至5時30分（每日供應）

地址：尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓J's酒吧

價錢：兩位$498（另收加一服務費）

查詢電話︰2733 2088

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧夏之蜜語下午茶@中環·石板街酒店

‧芒果下午茶@萬麗海景酒店

‧仲夏海灘野餐下午茶@康得思酒店

‧Godiva朱古力下午茶@唯港薈Green

‧士多啤梨鮮果下午茶@香港美利酒店

‧仲夏北海道下午茶＠帝京Lion Rock x HABA無添加主義

‧洲際酒店 x Caudalie下午茶嘗法式葡萄盛宴

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm