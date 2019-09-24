OL閨蜜下午茶之選：上海灘 x 香港麗思卡爾頓酒店下午茶 鳥籠配美點中西合璧
文章日期：2019年09月24日
香港麗思卡爾頓酒店餐廳Cafe 103與生活時尚品牌上海灘（Shanghai Tang）合作，即日至11月17日推出「Back to The Roots」限定下午茶，慶祝上海灘創立25年。下午茶美點融合摩登創意和中式元素，層架仿照鳥籠設計，擺放4款鹹點和6款甜品。鹹點包括：鹹蛋蟹肉慕絲瑞士卷配羅勒啫喱、海鮮醬油封鴨腿迷你漢堡、鹹檸檬鵝肝慕絲薄餅配魚子醬，以及洋葱芝士叉燒蛋撻；甜點則有芒果椰子忌廉杏仁餅、荔枝啫喱配玫瑰忌廉牛油餅、柑橘法式杏仁蛋糕、甘草啫喱配紅棗椰子脆餅杯、栗子忌廉開心果朱古力球及薑味鬆餅配中式梅子薑味果醬。隨餐可配中西茗茶、咖啡或麗思卡爾頓朱古力，可加$30配桂花紅棗檸檬蜜糖薑茶1杯。
凡享用上海灘「Back to The Roots」下午茶，並於香港上海灘商店惠顧任何產品，更可獲贈限量版記事簿1本。
「Back to The Roots」限定下午茶
供應期：即日至11月17日
供應時間：下午3時30分至5時30分
價錢：一位$428、兩位$698（另收加一服務費）
（可另加$198配Veuve Clicquot Brut, Yellow Label NV香檳一杯）
地址：香港麗思卡爾頓酒店103樓Cafe 103
查詢電話：2263 2270
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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