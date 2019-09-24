OL閨蜜下午茶之選：上海灘 x 香港麗思卡爾頓酒店下午茶　鳥籠配美點中西合璧

下午茶層架仿照了傳統的鳥籠設計，充滿中國傳統氣息，適合與友人結伴打卡。（圖片由相關機構提供）

「Back to The Roots」美點造型印有上海灘的經典圖案。（圖片由相關機構提供）

「Back to The Roots」限定下午茶提供4款鹹點及6款甜點。（圖片由相關機構提供）

香港麗思卡爾頓酒店餐廳Cafe 103與生活時尚品牌上海灘（Shanghai Tang）合作，即日至11月17日推出「Back to The Roots」限定下午茶，慶祝上海灘創立25年。下午茶美點融合摩登創意和中式元素，層架仿照鳥籠設計，擺放4款鹹點和6款甜品。鹹點包括：鹹蛋蟹肉慕絲瑞士卷配羅勒啫喱、海鮮醬油封鴨腿迷你漢堡、鹹檸檬鵝肝慕絲薄餅配魚子醬，以及洋葱芝士叉燒蛋撻；甜點則有芒果椰子忌廉杏仁餅、荔枝啫喱配玫瑰忌廉牛油餅、柑橘法式杏仁蛋糕、甘草啫喱配紅棗椰子脆餅杯、栗子忌廉開心果朱古力球及薑味鬆餅配中式梅子薑味果醬。隨餐可配中西茗茶、咖啡或麗思卡爾頓朱古力，可加$30配桂花紅棗檸檬蜜糖薑茶1杯。

凡享用上海灘「Back to The Roots」下午茶，並於香港上海灘商店惠顧任何產品，更可獲贈限量版記事簿1本。

「Back to The Roots」限定下午茶

供應期：即日至11月17日

供應時間：下午3時30分至5時30分

價錢：一位$428、兩位$698（另收加一服務費）

（可另加$198配Veuve Clicquot Brut, Yellow Label NV香檳一杯）

地址：香港麗思卡爾頓酒店103樓Cafe 103

查詢電話：2263 2270

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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