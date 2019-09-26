OL閨蜜下午茶之選：香港JW萬豪酒店下午茶　嘗盡英式地道鹹甜美點

【全新下午茶套餐@香港JW萬豪酒店】下午茶美點以三層銀器餅架奉上。（圖片由相關機構提供）

香港JW萬豪酒店餐廳The Lounge推出全新下午茶套餐，備有英式及地道鹹甜美點。（圖片由相關機構提供）

香港JW萬豪酒店餐廳The Lounge推出全新下午茶套餐，選用時令及名貴食材，炮製英式及地道鹹甜美點。鹹點包括鴨肝醬多士配蜜瓜、西班牙黑毛豬火腿配鮮無花果芝士麥包、虎蝦春卷配酸甜汁、芒果龍蝦沙律配魚子醬、鮑魚撻及日本桃太郎番茄配話梅汁；甜點則有士多啤梨撻、抹茶意大利芝士蛋糕、紅絲絨杯子蛋糕、柚子馬卡龍、櫻花蛋糕卷、薄荷檸檬慕絲，以及原味和提子味鬆餅伴以果醬及德文郡奶油。隨餐可配桂花冰茶、Graffeo咖啡或TEA WG茗茶，另加$100可配Moёt & Chandon香檳一杯。

香港JW萬豪酒店下午茶套餐

供應時間：每天下午3時30分至6時

價錢：（另收加一服務費）

周一至周五 每位$268、兩位$468

周六、周日及公眾假期 每位$288、兩位$488

地址：金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店The Lounge

查詢電話：2810 8366

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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