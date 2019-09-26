【哈里梅根一家三口外訪】阿奇首亮相淡定萌爆　見南非前大主教「擊掌」打招呼

【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu）會面。梅根抱着阿奇與圖圖「擊掌」（high five）打招呼，逗得眾人大笑。（sussexroyal Instagram截圖）

英國薩塞克斯公爵伉儷哈里王子及梅根，與愛兒阿奇（Archie）正在南非展開外訪之旅。2019年9月25日，哈里、梅根與阿奇在開普敦跟南非前大主教圖圖會面。阿奇一臉淡定，又面露微笑，樣子萌爆，成為焦點。（法新社）

英國薩塞克斯公爵伉儷哈里王子及梅根，與愛兒阿奇（Archie）周一（23日）展開南非外訪。外訪首兩天，阿奇都沒有出席正式活動，直至周三（25日）終於露面！哈里和梅根帶着阿奇在開普敦跟南非前大主教、諾貝爾和平獎得主圖圖（Desmond Tutu）及其女兒會面茶叙。據BBC報道，梅根抱着阿奇，並捉住阿奇的小手跟圖圖揮手，阿奇面露笑容，表現淡定，還試着站在媽媽膝上。梅根和哈里更在鏡頭前開玩笑，梅根形容兒子「old soul」，哈里則說：「我想他已習慣了。」

哈里和梅根的官方Instagram先後分享兩段短片，一段是限時動態（IG story）短片[睇片]，梅根抱着阿奇沿着走廊前行，哈里陪伴在側，三人準備與圖圖見面，阿奇在片段中發出「呀」的聲音，樣子萌爆。第二段短片則見到梅根抱着阿奇與圖圖「擊掌」（high five）打招呼[睇片]，逗得眾人大笑。

哈里王子、梅根及4個多月大的阿奇23日抵達南非，展開10日的訪問行程。哈里和梅根之後會分開出席活動，直至10月2日一家三口再團聚，在約翰內斯堡進行最後一日行程，同日返回英國。

（BBC/Evening Standard/sussexroyal instagram）

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