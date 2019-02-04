遊日注意！日本消費稅10月1日起增至10% 東京迪士尼加價 堂食加稅外賣食品維持8％
文章日期：2019年09月27日
去日本旅遊要注意，日本消費稅將由10月1日起，由現行的8％增加至10％。為緩和上調消費稅的影響，部分商品食品、飲品，以及訂購報紙可享輕減稅率制度，即消費稅維持8％。受港人歡迎的日本藥妝、服飾等物品的消費稅亦會上調至10％，不過按照日本對旅客的免稅政策，購買一般物品及消耗品滿5000日圓（約356港元）以上可免消費稅。愛到日本shopping的旅客，購物時要特別留意。
‧食品消費稅8％ 酒類堂食除外
所有食品及飲品的消費稅維持8％，但酒類及堂食服務除外。舉例來說，10月1日起，如果叫外送，或是到餐廳外賣食物，消費稅維持8％；相同的食品如在店內享用，消費稅則為10％。
訂購每周發行2次或以上的報紙同樣適用輕減稅率制度，消費稅為8％；在商店購買零售報紙則不適用輕減稅率，須付10％消費稅。港人常買的日本潮流雜誌，同樣要付10％消費稅。
‧藥妝·服飾買滿5000日圓照可免稅
藥妝、服飾等物品的消費稅亦會上調至10％，但2018年7月1日起，旅客在日本購買一般物品及消耗品合共5000日圓（約363港元）以上、500,000日圓（約36,348港元）以下，可免消費稅。要留意，購買的物品必須以指定包裝方法包裝，並於30日內攜帶離開日本境及不可於日本國內使用。[詳情]
‧東京迪士尼、京都塔入場費微漲
10月1日起，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋因應消費稅輕微上調入場費，成人單日門票由7400日圓增至7500日圓。
京都部分觀光設施的門票也將加價，如京都車站前的京都塔門票將上調至800日圓。世界遺產二條城亦上調入場及參觀二之丸御殿的門票為1030日圓。
相關報道：日本消費稅 擬明年10月調高至10%（2018年9月5日）
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在日本遇事故怎麼辦？
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