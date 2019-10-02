OL閨蜜下午茶之選：Haagen-Dazs x 帝景酒店甜蜜奇緣下午茶

Haagen-Dazs與帝景酒店帝景軒合作，即日至11月30日推出甜蜜奇緣下午茶，鹹甜美點以Haagen-Dazs雪糕杏仁脆筒系列為靈感。鹹點包括開心果仁香檸紅花炸意大利飯糰、他他煙三文魚蛋白撻、北京烤鴨卷、辣肉醬牛油果筒和意式巴馬腿蜜瓜筒；甜點則有咖啡酒意大利芝士蛋糕、比利時朱古力慕絲筒、紅豆綠茶奶凍配柚子啫喱、薄荷芒果瑞士卷及Haagen-Dazs士多啤梨雪糕，隨餐配青檸薄荷梳打特飮，大家可與閨蜜度過甜絲絲的下午。惠顧兩位用套餐，可免費獲贈Haagen-Dazs獨家禮品乙份。

甜蜜奇緣下午茶@帝景酒店

供應日期：即日至11月30日

供應時間：每天下午3時15分至5時15分

地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓帝景軒

價錢：兩位$280（另收加一服務費）

查詢電話︰3716 2898／3716 2819

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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