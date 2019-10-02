日本紅葉2019：北海道大雪山旭岳紅葉已現 東京高尾山·京都嵐山料11月下旬最盛
文章日期：2019年10月02日
日本快踏入紅葉季節！日本氣象網站weathernews.jp早前發布2019年全國紅葉預測，北海道仍是最早可觀賞到紅葉的地方，其中大雪山旭岳的紅葉已開始，定山溪溫泉預計於10月中旬為最佳觀賞時間。至於東京近郊的高尾山，以及京都嵐山預計分別在11月19日及11月24日開始紅葉最盛期；旅遊熱點奈良公園預計於11月18日踏入紅葉最盛期，大家計劃賞楓之旅時，要留意當地紅葉最新預測及天氣資訊。
2019年日本紅葉最盛期預測
【北海道】
北海道大雪山旭岳：現已開始
北海道定山溪溫泉：10月13日起
北海道大沼公園：10月25日起
【東北地區】
山形縣山形藏王：10月6日起
秋田縣田沢湖高原：10月23日起
【關東地區】
栃木縣紅葉坂：10月20日起
東京都高尾山：11月19日起
東京都上野恩賜公園：11月30日起
【中部地區】
長野縣上高地（河童橋附近）：10月14日起
岐阜縣白川鄉：10月27日起
愛知縣香嵐溪：11月20日起
【近畿地區】
京都府嵐山：11月24日起
奈良縣吉野山：11月16日起
奈良縣奈良公園：11月18日起
大阪大阪城公園：11月19日起
【中國地區】
鳥取縣大山：10月27日起
廣島縣宮島：11月17日起
【四國地區】
高知縣別府峽：11月9日起
香川縣寒霞溪：11月10日起
香川縣特別名勝栗林公園：11月22日起
【九州地區】
鹿兒島縣霧島：10月31日起
佐賀縣九年庵：11月17日起
資料來源：weathernews.jp
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日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]
日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html
香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868
香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html
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