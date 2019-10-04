五六十年代舊香港相展@F11攝影博物館 荷蘭攝影師情迷人力車長衫女子
文章日期：2019年10月04日
人力車、卜公碼頭、騎樓建築……這些五六十年代香港的舊貌大多已消失。跑馬地F11攝影博物館即日至明年2月28日舉辦「HONG KONG the way it was」相展，展出逾130張由已故荷蘭攝影師Ed van der Elsken於1959及60年在香港拍攝的照片，部分照片附設中英雙語聲音導航，以及相關的氣味體驗，觀眾可從不同感官細味五、六十年代舊香港的景觀與面貌。
Ed van der Elsken（1925-1990，簡稱Ed）的作品多以大膽創新、深具故事性及表現真我的風格見稱。Ed於1959至60年兩度訪港，曾稱香港為最美麗的港口城市，訪港期間拍下不少照片。1989年，Ed重新檢視這些照片，花了五個星期時間，日以繼夜地沖曬整個香港系列的照片。他在每張照片後寫上說明，描述當時的狀況。以下精選5張照片，透過Ed的鏡頭呈現當時香港的風景和社會百態。
精選5照片 呈現五六年代舊香港
1.鍾情拍攝穿長衫女子
Ed從未見過長衫，對身穿這種貼身剪裁裙子的女士特別着迷，認為能夠展現亞洲女性獨有的韻味。當時Ed捕捉到一位身穿長衫的女性，拍過照片後，他直接上前詢問那位女性可否再讓他多拍幾張照片。
2.滿街人力車感新奇
香港舊時的人力車文化同樣令Ed大開眼界，其中一張他隨意攝下的照片，人力車正行駛中，他以創新的方式呈現——人力車周圍的環境都被朦化，令照片充滿動感。
3.女性帶着孩子看檔
五、六十年代，香港的男性要長時間外出工作，女性既要照顧家庭、小孩，亦要幫補家計。照片中一名女性揹着孩子在看報紙檔，反映了當時的社會情況。
4.勞斯萊斯與小便童
Ed在香港大多拍攝較貼地的生活百態，卻被一個「7070」的車牌所吸引，罕有地拍下這幅勞斯萊斯名車的照片。展覽刻意把一張小孩隨街小便的照片放在旁邊對照，反映當時香港的貧富懸殊現象。
5.卜公碼頭清拆前舊貌
Ed當年坐船來到香港，在海上拍攝照片，記錄當時香港的景貌。Ed亦拍下當時的卜公碼頭（原位於中區，1965年清拆，後來於赤柱重建），甚具歷史價值。
HONG KONG the way it was展覽@F11攝影博物館
展期：即日至2020年2月28日 （逢周二至周六；公眾假期休息）
時間：下午2時至晚上7時
票價：成人 $100、學生及65歲或以上長者 $50、傷健人士及11歲或以下兒童免費參觀
地址：跑馬地毓秀街11號 F11攝影博物館
網址：www.f11.com
圖文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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