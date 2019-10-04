五六十年代舊香港相展@F11攝影博物館　荷蘭攝影師情迷人力車長衫女子

【舊香港相展@F11攝影博物館】香港舊時的人力車文化令Ed van der Elsken大開眼界，Ed亦對中國婦女纏足的傳統甚為驚訝。他在香港無意中捕捉到一位看似是纏足（俗稱「紮腳」）的女士，剛好在人力車下來，由兩人在旁摻扶。（何芍盈攝）