五六十年代舊香港相展@F11攝影博物館　荷蘭攝影師情迷人力車長衫女子

跑馬地F11攝影博物館舉辦HONG KONG the way it was相展,展出逾130張由已故荷蘭攝影師Ed van der Elsken於1959年及60年間在香港拍攝的照片。(何芍盈攝/明報製圖)

next

人力車、卜公碼頭、騎樓建築……這些五六十年代香港的舊貌大多已消失。跑馬地F11攝影博物館即日至明年2月28日舉辦「HONG KONG the way it was」相展,展出逾130張由已故荷蘭攝影師Ed van der Elsken於1959及60年在香港拍攝的照片,部分照片附設中英雙語聲音導航,以及相關的氣味體驗,觀眾可從不同感官細味五、六十年代舊香港的景觀與面貌。

Ed van der Elsken(1925-1990,簡稱Ed)的作品多以大膽創新、深具故事性及表現真我的風格見稱。Ed於1959至60年兩度訪港,曾稱香港為最美麗的港口城市,訪港期間拍下不少照片。1989年,Ed重新檢視這些照片,花了五個星期時間,日以繼夜地沖曬整個香港系列的照片。他在每張照片後寫上說明,描述當時的狀況。以下精選5張照片,透過Ed的鏡頭呈現當時香港的風景和社會百態。

精選5照片 呈現五六年代舊香港

1.鍾情拍攝穿長衫女子

Ed從未見過長衫,對身穿這種貼身剪裁裙子的女士特別着迷,認為能夠展現亞洲女性獨有的韻味。當時Ed捕捉到一位身穿長衫的女性,拍過照片後,他直接上前詢問那位女性可否再讓他多拍幾張照片。

2.滿街人力車感新奇

香港舊時的人力車文化同樣令Ed大開眼界,其中一張他隨意攝下的照片,人力車正行駛中,他以創新的方式呈現——人力車周圍的環境都被朦化,令照片充滿動感。

3.女性帶着孩子看檔

五、六十年代,香港的男性要長時間外出工作,女性既要照顧家庭、小孩,亦要幫補家計。照片中一名女性揹着孩子在看報紙檔,反映了當時的社會情況。

4.勞斯萊斯與小便童

Ed在香港大多拍攝較貼地的生活百態,卻被一個「7070」的車牌所吸引,罕有地拍下這幅勞斯萊斯名車的照片。展覽刻意把一張小孩隨街小便的照片放在旁邊對照,反映當時香港的貧富懸殊現象。

5.卜公碼頭清拆前舊貌

Ed當年坐船來到香港,在海上拍攝照片,記錄當時香港的景貌。Ed亦拍下當時的卜公碼頭(原位於中區,1965年清拆,後來於赤柱重建),甚具歷史價值。

HONG KONG the way it was展覽@F11攝影博物館

展期:即日至2020年2月28日 (逢周二至周六;公眾假期休息)

時間:下午2時至晚上7時

票價:成人 $100、學生及65歲或以上長者 $50、傷健人士及11歲或以下兒童免費參觀

地址:跑馬地毓秀街11號 F11攝影博物館

網址:www.f11.com

圖文:何芍盈 cyho01@mingpao.com

