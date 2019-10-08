【寒露食譜·二十四節氣】玉竹霸王花蓮藕雪耳燉湯　潤燥補肺利咽

秋天天氣乾燥，中醫推介玉竹霸王花蓮藕雪耳燉湯，有潤燥補肺、潤腸通便的作用。（資料圖片／明報製圖）

今天（8日）是二十四節氣的寒露，秋天天氣乾燥，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑推介玉竹霸王花蓮藕雪耳燉湯，玉竹清熱潤燥、霸王花利咽潤大便、蓮藕則補血涼血，此湯有潤燥補肺、潤腸通便的作用，尤其適合咽喉乾、有痰、聲沙的人。

玉竹霸王花蓮藕雪耳燉湯

材料：（4人分量）

玉竹 5錢

霸王花 1兩

蓮藕 半斤

雪耳 1個

乾無花果 3粒

陳皮 1角

豬腱 6兩（素食者可不加肉）

水 6至8碗

製法：

1. 玉竹和霸王花洗淨，各浸約30分鐘。

2. 陳皮刮瓤，浸5至10分鐘。

3. 蓮藕、無花果、雪耳洗淨，蓮藕切段；豬腱洗淨過水備用。

4. 所有材料放入燉盅，燉1.5小時即成。

小貼士：林冠傑教路，燉湯的湯水比較清，潤而不燥，因此燉湯較煲湯佳。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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