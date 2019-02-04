OL閨蜜下午茶之選：大館Madame Fu x 3CE 秋日夢幻下午茶　送3CE迷你唇膏

【大館餐廳Madame Fu x 3CE 秋日夢幻下午茶】茶點精緻可愛，最適合打卡。（圖片由相關機構提供）

大館餐廳Madame Fu與彩妝品牌3CE合作，推出Walking in the Cloud下午茶套餐，以秋冬主題打造精緻夢幻茶點。（圖片由相關機構提供）

大館餐廳Madame Fu與彩妝品牌3CE合作，推出「Walking in the Cloud」下午茶套餐，以秋冬主題打造精緻夢幻茶點。下午茶以秋日晚霞為主色調，茶點包括紫薯煎堆、三文魚肉醬三文治、紅菜頭配羊奶酪脆包、香蒜羅勒卷、酥皮叉燒餡餅、血桃小蛋糕、血橙慕斯杯、葡萄乾和蔓越莓鬆餅配德文郡忌廉及玫瑰果醬、紅桑子泡芙和士多啤梨果撻等。

享用下午茶可獲小禮物一份，內含3支Mini Lip Color唇膏和3CE & Stylenanda購物優惠券一張，憑券到香港3CE專門店及專櫃可免費換領體驗裝產品一份。

Madame Fu x 3CE「Walking in the Cloud」主題下午茶

供應日期：即日至10月31日

價錢：每位$250、兩位$450（另收加一服務費）

地址：中環荷李活道10號（舊中區警署）大館營房大樓3樓Madame Fu

查詢電話：2114 2118

網址：www.madamefu.com.hk

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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