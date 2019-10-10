日本旅遊：賞銀杏6地點！北海道·東京·岐阜·福岡·青森·大阪
文章日期：2019年10月10日
秋天去日本除了看紅葉，還能觀賞金黃色的銀杏！日本國家旅遊局推介日本6個賞銀杏的地方，大家不妨安排行程，夾夾時間，紅葉、黃葉一起欣賞，過一個浪漫秋天！
2019年黃葉最盛期預測
【北海道】北海道大學
觀賞期：10月下旬至11月上旬
地址：北海道札幌市北區北8条西5丁目 [地圖]
【東京】國營昭和記念公園
觀賞期：11月上旬至下旬
營業時間：上午9時30分至下午4時30分（可能按時期而有所變更）
入園費：成人450日圓（約33港元）
地址：東京都立川市綠町3173 [地圖]
【岐阜】飛驒國分寺
觀賞期：11月中下旬
營業時間：上午9時至下午4時（不定期休息）
票價：300日圓（約22港元）
地址：岐阜縣高山市總和町1-83 [地圖]
【福岡】太原銀杏
觀賞期：11月中旬至下旬
地址：福岡縣八女郡廣川町大字久泉 [地圖]
【青森】北金澤大銀杏
觀賞期：11月下旬
地址：青森縣西津輕郡深浦町北金澤鹽見形356 [地圖]
【大阪】御堂筋銀杏大道
觀賞期：11月下旬至12月上旬
地址：大阪府大阪市北區至中央區 [地圖]
資料來源：日本國家旅遊局
‧日本紅葉2019：北海道大雪山旭岳紅葉已現 東京高尾山·京都嵐山料11月下旬最盛
‧日本旅遊知多啲：「嵐」、「稻妻」是什麼？拆解13個日本氣象用語
‧日本旅遊：東京迪士尼「翱翔：夢幻奇航」開幕 18遊樂設施手機取FastPass方便快捷
日本旅遊：link.mingpao.com/48855.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm
在日本遇到事故怎麼辦？
日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]
日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html
香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868
香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html