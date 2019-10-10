日本旅遊：賞銀杏6地點！北海道·東京·岐阜·福岡·青森·大阪

【日本賞銀杏6地點】國營昭和記念公園有兩條銀杏大道，街道銀杏落葉令景色再添秋意。（日本國家旅遊局圖片）

【日本賞銀杏6地點】東京國營昭和記念公園預計在11月上旬至下旬可賞銀杏。（日本國家旅遊局網站圖片）

【日本賞銀杏6地點】北海道大學預計於10月下旬至11月上旬可以觀賞到銀杏。（北海道大學facebook圖片）

秋天去日本除了看紅葉，還能觀賞金黃色的銀杏，日本國家旅遊局推介日本6個賞銀杏的地方。（日本國家旅遊局網站圖片／明報製圖）

秋天去日本除了看紅葉，還能觀賞金黃色的銀杏！日本國家旅遊局推介日本6個賞銀杏的地方，大家不妨安排行程，夾夾時間，紅葉、黃葉一起欣賞，過一個浪漫秋天！

2019年黃葉最盛期預測

【北海道】北海道大學

觀賞期：10月下旬至11月上旬

地址：北海道札幌市北區北8条西5丁目 [地圖]

網址：tw.visit-hokkaido.jp

【東京】國營昭和記念公園

觀賞期：11月上旬至下旬

營業時間：上午9時30分至下午4時30分（可能按時期而有所變更）

入園費：成人450日圓（約33港元）

地址：東京都立川市綠町3173 [地圖]

網址：www.showakinen-koen.jp

【岐阜】飛驒國分寺

觀賞期：11月中下旬

營業時間：上午9時至下午4時（不定期休息）

票價：300日圓（約22港元）

地址：岐阜縣高山市總和町1-83 [地圖]

網址：hidakokubunji.jp

【福岡】太原銀杏

觀賞期：11月中旬至下旬

地址：福岡縣八女郡廣川町大字久泉 [地圖]

網址：www.crossroadfukuoka.jp

【青森】北金澤大銀杏

觀賞期：11月下旬

地址：青森縣西津輕郡深浦町北金澤鹽見形356 [地圖]

網址：www.aptinet.jp

【大阪】御堂筋銀杏大道

觀賞期：11月下旬至12月上旬

地址：大阪府大阪市北區至中央區 [地圖]

網址：osaka-info.jp

資料來源：日本國家旅遊局

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日本旅遊：link.mingpao.com/48855.htm

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在日本遇到事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html