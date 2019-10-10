OL閨蜜下午茶之選：澳門麗思卡爾頓酒店下午茶　時令蔬果炮製繽紛美點

澳門麗思酒廊由即日起推出期間限定的「絢麗多彩下午茶」，茶點以時令蔬果炮製而成。（圖片由相關機構提供）

澳門麗思卡爾頓酒店的麗思酒廊由即日起推出期間限定的「絢麗多彩下午茶」，下午茶美點以光譜的色調為靈感，以時令蔬果炮製，打造色彩繽紛的茶點。鹹點包括有機甜菜根、蜜糖乳酪配烤竹炭吐司，蝦仁、蜜桃啫喱、蟹籽及魚子醬配檸檬吐司，乳酪波倫塔餅、煙熏鴨肉配扁豆，以及蘑菇沙拉、鴨肝配南瓜吐司；甜點則有哈密瓜或杏仁奶凍、藍莓鏡面蛋糕配穀物薄脆餅、開心果奶油巧克力蛋糕、抹茶奶油泡芙配巧克力紅莓，還有糖漬橙皮鬆餅、巧克力及葡萄鬆餅、原味鬆餅3款鬆餅供選擇，另包括兩杯Palais des Thes高級茗茶、illy咖啡或無酒精雞尾酒特飲。

絢麗多彩下午茶@麗思酒廊

供應日期：即日起至10月

供應時間：每天下午2時30分至5時30分

地址：澳門路氹城澳門銀河綜合度假城 麗思卡爾頓酒店51樓 麗思酒廊

價錢：兩位用澳門幣$488／*澳門幣$688（加配兩杯香檳），另收加一服務費及5％政府稅

查詢電話︰（853）8886 6712

訂座電郵：rc.mfmmr.fnb.res@ritzcarlton.com

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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