OL閨蜜下午茶之選：「魔幻粉紅」下午茶@朗廷酒店　嘗美食兼支持乳癌基金會

【「魔幻粉紅」下午茶@朗廷酒店】升級下午茶可配巴黎之花香檳或「魔幻粉紅」下午茶限定特調酒精飲品一杯，包括有「魔幻粉紅」的粉色梳打、「粉紅玫瑰園」的粉色氈酒和「香江佳人」的百利甜酒。（圖片由相關機構提供）

香港朗廷酒店餐廳廷廊由10月起推出「魔幻粉紅」下午茶，為支持國際乳癌關注月，下午茶以香港乳癌基金會標誌的粉紅色作基調，在推廣期內每售出一份下午茶，將捐出港幣10元予香港乳癌基金會，支持對抗乳癌的工作。下午茶甜點以粉紅作主調：包括粉紅嬌娃芝士蛋糕棒配紅桑莓及粉紅朱古力醬外層、魔法黛絲紅桑莓蛋糕配糖漬紅桑莓及朱古力慕絲、甜美白桃配杏仁脆餅及白朱古力忌廉、以淡雅幽香的玫瑰林明頓蛋糕配上士多啤梨醬及椰絲點綴的粉紅綿綿和雜莓奶昔。

鹹點則有香葱魚子醬蛋三文治、番茄三文治配牛油果、茄子及菲達芝士、三文魚及西柚撻，還有巴馬火腿哈密瓜麵包。顧客可升級配巴黎之花香檳或「魔幻粉紅」下午茶限定特調酒精飲品1杯，包括魔幻粉紅、粉紅玫瑰園和香江佳人。

「魔幻粉紅」下午茶@朗廷酒店

供應日期：即日至11月17日

供應時間：

周一至周五 下午3時至5時30分

周六、周日及公眾假期 下午2時15分至4時15分及下午4時30分至6時30分（兩個時段）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

價錢：每位$368／兩位$628；升級下午茶 每位$548／兩位$918（另收加一服務費）

查詢電話︰2132 7898

訂座電郵：tlhkg.fbservicecentre@langhamhotels.com [網上預訂]

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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