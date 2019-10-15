消委會報告：香料含黃曲霉毒素可致癌 辣椒粉‧肉豆蔻‧薑黃粉安全食用名單一覽
文章日期：2019年10月15日
消費者委員會（消委會）今日（15日）公布測試市面上44款乾香料樣本（薑黃粉、辣椒粉、肉豆蔻）的結果，逾半數含有可致癌的黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A（部分樣本兩者皆有），有機會影響健康。製作咖哩時常用到薑黃粉及辣椒粉，製作西式烘焙食品亦會用到肉豆蔻粉，下列不含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A的乾香料名單，大家選購時可作參考。
21款乾香料樣本不含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A
辣椒屬香料（Capsicum spp.）
·Ducros 咖仁辣紅粉Cayenne Pepper, Ground（$33）
·日鳥S&B 一味辣椒粉 Ichimi Togarashi Chili Pepper（$13）
肉豆蔻（Nutmeg）
·Crazy Jack Organic 有機磨碎肉豆蔻Ground Nutmeg（$82）
薑黃（Turmeric）
·759阿信屋759 Store 薑黃粉Ground Turmeric（$19）
·Cook with M&S Turmeric（$36）
·FRONTIER CO-OP 有機薑黃根粉Organic Turmeric Root, Ground (Fair Trade Certified)（$78）
·Hambleden Spices 有機薑黃粉Organic Ground Turmeric Root（$60）
·Rotary Turmeric Powder（$8）
·七色花語Qute Shy 姜黃粉香辛調味料Turmeric Ground（$12）
·公平點Fair Circle 有機黃薑粉Organic Turmeric Powder（$25）
·天然椰子號Tin Yin Coconut Co. Turmeric Powder黃薑粉（$11）
·多麥農場 有機轉型期紅薑黃粉（$122）
·醫生健康日記Dr. Diary 有機薑黃粉（Organic Turmeric Powder（$92）
·純天然香料行 黃薑Turmeric Powder（$38）
·財合利香辣調味亞洲物產Choi Hop Lee Condiments & Asiatic Products 黃薑粉Turmeric Powder（$40）
·源興香料公司Yuan Heng Spice Co. 黃薑粉Turmeric Ground（$4）
含辣椒屬香料或肉豆蔻的混合香料
·Ducros 肉豆蔻調味料Persillade Seasoning for Snail（$22）
·Food Nation 即磨辣椒混合香料Chilli and Pepper Spice（$30）
·日鳥S&B 七味辣椒粉Assorted Chili Pepper（$13）
·好侍House Food 七味紅椒粉Red Pepper Mix（$16）
·味好美McCormick 香辣調味料Grill Mates Spicy（$35）
資料來源：消委會第516期《選擇》月刊
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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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