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消委會報告：香料含黃曲霉毒素可致癌　辣椒粉‧肉豆蔻‧薑黃粉安全食用名單一覽

文章日期：2019年10月15日

消費者委員會消委會）今日（15日）公布測試市面上44款乾香料樣本（薑黃粉、辣椒粉、肉豆蔻）的結果，逾半數含有可致癌的黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A（部分樣本兩者皆有），有機會影響健康。製作咖哩時常用到薑黃粉辣椒粉，製作西式烘焙食品亦會用到肉豆蔻粉，下列不含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A的乾香料名單，大家選購時可作參考。

21款乾香料樣本不含黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A

辣椒屬香料（Capsicum spp.）

·Ducros　咖仁辣紅粉Cayenne Pepper, Ground（$33）

·日鳥S&B　一味辣椒粉 Ichimi Togarashi Chili Pepper（$13）

肉豆蔻（Nutmeg）

·Crazy Jack Organic　有機磨碎肉豆蔻Ground Nutmeg（$82）

薑黃（Turmeric）

·759阿信屋759 Store　薑黃粉Ground Turmeric（$19）

·Cook with M&S　Turmeric（$36）

·FRONTIER CO-OP　有機薑黃根粉Organic Turmeric Root, Ground (Fair Trade Certified)（$78）

·Hambleden Spices　有機薑黃粉Organic Ground Turmeric Root（$60）

·Rotary　Turmeric Powder（$8）

·七色花語Qute Shy　姜黃粉香辛調味料Turmeric Ground（$12）

·公平點Fair Circle　有機黃薑粉Organic Turmeric Powder（$25）

·天然椰子號Tin Yin Coconut Co.　Turmeric Powder黃薑粉（$11）

·多麥農場　有機轉型期紅薑黃粉（$122）

·醫生健康日記Dr. Diary　有機薑黃粉（Organic Turmeric Powder（$92）

·純天然香料行　黃薑Turmeric Powder（$38）

·財合利香辣調味亞洲物產Choi Hop Lee Condiments & Asiatic Products　黃薑粉Turmeric Powder（$40）

·源興香料公司Yuan Heng Spice Co.　黃薑粉Turmeric Ground（$4）

含辣椒屬香料或肉豆蔻的混合香料

·Ducros　肉豆蔻調味料Persillade Seasoning for Snail（$22）

·Food Nation　即磨辣椒混合香料Chilli and Pepper Spice（$30）

·日鳥S&B　七味辣椒粉Assorted Chili Pepper（$13）

·好侍House Food　七味紅椒粉Red Pepper Mix（$16）

·味好美McCormick　香辣調味料Grill Mates Spicy（$35）

資料來源：消委會第516期《選擇》月刊

相關新聞：【消委會報告】15款香料含致癌黃曲霉毒素 兩款含量超標（附表）

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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