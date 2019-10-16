OL閨蜜下午茶之選：Tea WG「伯爵茶之秋」下午茶　鹹甜美點滲茶香

【Tea WG 「伯爵茶之秋」】全新伯爵茶法式糕點：杏桃金寶撻，伴以禪心伯爵綠茶及加入新鮮杏桃醬點綴。（圖片由相關機構提供）

【Tea WG 「伯爵茶之秋」】全新伯爵茶法式糕點：牛奶朱古力慕斯蛋糕，注入了煙熏伯爵茶，夾層為白朱古力奶油及冧酒朱古力牛油蛋糕。（圖片由相關機構提供）

【Tea WG 「伯爵茶之秋」】全新伯爵茶法式糕點：焦糖朱古力慕斯蛋糕，融入英式伯爵茶，配以紅莓果醬夾層、朱古力海綿蛋糕及杏仁脆皮。（圖片由相關機構提供）

【Tea WG 「伯爵茶之秋」下午茶】Tea WG的限量下午茶首次推出無麩質鬆餅，伴以融入法式伯爵茶的鮮忌廉及注入紳士伯爵茶的蜜糖、楓糖漿及紅莓。（圖片由相關機構提供）

Tea WG今個秋季推出「伯爵茶之秋」，多款美點皆以茶入饌。（圖片由相關機構提供）

Tea WG今個秋季推出「伯爵茶之秋」限量下午茶套餐，配以全新推出以伯爵茶入饌的精緻鹹甜美點。鹹點有香炸西班牙香腸配搭意大利瑞可塔芝士佐以俄式煙熏茗茶、香焗包裹意大利火腿玉米蛋糕佐以花果山茗茶特調香醋汁、玄米茶煙熏油甘魚撻配搭青瓜和櫻桃番茄，以及香烤香菇釀以焦糖洋葱、鵪鶉蛋並灑上玄米茶茶葉；甜點則有新鮮烘培的無麩質鬆餅，伴以融入法式伯爵茶的鮮忌廉及注入紳士伯爵茶的蜜糖，自選兩款茶香馬卡龍，以及自選一款全新伯爵茶法式糕點（焦糖朱古力慕斯蛋糕、杏仁草莓蛋糕、牛奶朱古力慕斯蛋糕和杏桃金寶撻）。4款全新法式糕點可另外單點或外賣享用，每件售價48元。

隨餐可配一壺富有獨特柑橘果香和藍矢車菊的溫熱法式伯爵茶，或一杯清爽冰涼的禪心伯爵綠茶，下午茶套餐更包括自選一款頂級訂製系列伯爵茶及自選一盒純棉手工伯爵茶茶包。

Tea WG「伯爵茶之秋」限量下午茶

供應日期：即日至11月15日

價錢：$788（兩位用）

地址：

Tea WG 又一城沙龍及精品店 九龍塘達之路80號又一城LG2層40號舖

Tea WG 國際金融中心沙龍及精品店 中環港景街1號國際金融中心1樓1022-3號舖

Tea WG 圓方沙龍及精品店 尖沙嘴柯士甸道西一號圓方商場1樓木區1095號舖

查詢電話：2725 6930／2796 2828／2363 9683

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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