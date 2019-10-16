2020春夏妝容率先睇！大地色系x珍珠白閃片　打造自然氣質妝容

【2020春夏妝容：大地色系x珍珠白閃片】Giorgio Armani Eyes To Kill魅惑攝人纖長睫毛液 （圖片由相關機構提供）

【2020春夏妝容：大地色系x珍珠白閃片】Giorgio Armani High Precision Retouch極致完美遮瑕液 ($280)（圖片由相關機構提供）

【2020春夏妝容：大地色系x珍珠白閃片】妝容以大地色系的化妝品及珍珠白閃片，呈現有氣質又具特色的輕盈妝感。（圖片由相關機構提供）

【2020春夏妝容：大地色系x珍珠白閃片】上眼瞼貼上珍珠白閃片，有助突出天然光澤感。（圖片由相關機構提供）

2020春夏的妝容趨勢偏向具自然感的輕盈裸妝，Giorgio Armani彩妝師Linda Cantello分享自然氣質妝容，以大地色系的化妝品及珍珠白閃片，呈現有氣質又具特色的輕盈妝感。（圖片由相關機構提供）

2020春夏時裝周圓滿結束，除了服裝和配飾，妝容亦是整體造型的重要部分。2020春夏的妝容趨勢偏向具自然感的輕盈裸妝，Giorgio Armani彩妝師Linda Cantello教女士們打造自然氣質妝容，以大地色系的化妝品及珍珠白閃片，呈現氣質兼具特色的輕盈妝感。

2020春夏妝容：大地色系x珍珠白閃片

底妝：先塗上保濕面霜滋養肌膚，有助皮膚散發天然光澤；用帶光澤感的粉底液打底，再作重點遮瑕，打造通透自然底妝。

修容：用修容液修飾臉部輪廓，有助強調深邃感。

眼妝：睫毛用鑷子輕輕夾一下，眉毛宜保持自然。上眼瞼塗上睫毛液，貼上珍珠白閃片，突出天然光澤感。

唇妝：為配合自然妝容，可塗抹絲絨質感般的啞緻霧面大地色唇膏。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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