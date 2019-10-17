牛奶過期都有用！牛奶4妙用：去黃·除霉味·家具去污垢·辟油漆味　家務助理導師教路

【牛奶4妙用】牛奶可以幫助去除家具的污垢；新買的木櫃如有油漆味，也可用牛奶去除。（資料圖片）

【牛奶4妙用】牛奶有助衣服或牀單去黃，亦有助去除衣服霉味。（資料圖片）

牛奶除了飲用，還有其他用途。家務助理導師分享牛奶4個妙用，並提醒如果發現過期牛奶外觀、色澤或味道有異，就不應再使用。（資料圖片／明報製圖）

牛奶除了飲用，還有其他用途。家務助理導師張鳳娟接受明報網站訪問，表示用新鮮牛奶或過期一星期內的牛奶可以用來去黃、除霉味等，她分享牛奶4個妙用，並提醒如果發現過期牛奶外觀、色澤或味道有異，就不應再使用。

牛奶4妙用

1. 衣服去黃

衣服或牀單發黃，可將牛奶塗抹於發黃處，放在太陽下曬數小時，再用一般方法清洗，有助去黃。

2. 衣服除霉味

衣服長期放在衣櫃裏，或會發出霉味，這時可用一個盆子，加入適量清水，再加入兩湯勺白醋及半瓶玻璃瓶牛奶，放進衣服浸泡10分鐘，讓白醋和牛奶吸附衣服上的霉味，然後搓洗一下，最後用清水洗乾淨，有助去除霉味。

3. 家具去污垢

想去除家具的污垢，可用毛巾沾牛奶，扭乾毛巾拭擦家具，有助去除污垢，最後再用清水抹一遍，否則家具會殘留牛奶的奶臭味。此方法適用於木製、皮質、漆面、大理石家具等。

4. 木櫃去油漆味

新買的木櫃如有油漆味，可先將牛奶煮沸，倒在盆子裏，然後放在櫃內，關緊櫃門待5小時，有助去除櫃子裏的油漆味。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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