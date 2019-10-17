麥理浩徑40周年：10‧26麥理浩徑同樂日　11月深「導」遊訪戰時遺蹟

【麥理浩徑40周年】麥理浩徑於1979年10月26日啟用，是香港首條長途遠足徑，全長100公里，共分為10段，由東至西橫跨8個郊野公園。（資料圖片）

【麥理浩徑40周年】麥理浩徑有不少文化遺蹟，圖為城門碉堡，在麥理浩徑第6段近城門水塘的一段。（資料圖片）

麥理浩徑踏入40周年，漁護署舉辦一系列活動，包括麥理浩徑導賞、同樂日、講座等活動，展現麥理浩徑的自然景觀、文化遺蹟及生態環境，大家可深入探索。（資料圖片）

麥理浩徑是香港首條長途遠足徑，今年踏入啟用40周年，漁農自然護理署（漁護署）舉辦麥理浩徑「深導遊」導賞、同樂日等一系列活動[詳情]，展現麥理浩徑的自然景觀、文化遺蹟及生態環境，讓大家深入探索。

麥理浩徑40周年同樂日

同樂日活動包括樹間飛索、樹上歷奇、DIY工作坊、挑戰針山及表演等，活動只限即場報名，名額有限，先到先得。

日期：2019年10月26日（周六）

時間：上午10時至下午5時

地點：城門郊野公園（麥理浩徑第6及第7段）

詳情：www.natureintouch.gov.hk

麥徑深「導」遊

麥徑深「導」遊由漁護署專家及伙伴專家帶領大家遊麥理浩徑，11月舉行多場深「導」遊活動，參加者可走訪麥理浩徑昔日的戰時遺蹟。深「導」遊名額有限，報名人數若多於限額，將以抽籤形式分配。

·麥徑第五段：尋·戰時遺蹟（獅子山）

醉酒灣防線是港英政府為防止二戰時期日軍在從北面侵襲港島的最後防線，由荃灣葵涌一帶延伸至西貢牛尾海。路線由畢架山開始，沿途走訪昔日的戰事場，參加者可認識到該防線在香港地理上的重要性，以及回顧獅子山下繁榮背後的歷史。

日期：2019年11月16日

地點：麥徑第5段

集合時間及地點：早上9時 長沙灣政府合署地下大堂

報名日期：即日至10月20日下午5時 [網上報名]

詳情：www.natureintouch.gov.hk

·麥徑第六段：覓·戰時遺蹟（城門）

醉酒灣防線橫跨新界，由醉酒灣（即現時葵涌一帶）經過金山、城門水塘、獅子山、大老山、飛鵝山、沙田至西貢牛尾海，由多個機槍堡、觀測台、戰壕和掩蔽體所組成，是守衛香港市區最重要的一道防線。參加者透過活動可認識香港的戰地遺蹟及鮮為人知的戰爭故事，了解香港在戰爭時期的情況。

日期：2019年11月23日、30日

地點：麥徑第6段

集合時間及地點：早上9時 城門郊野公園遊客中心

報名日期：

10月23日上午10時至10月27日下午5時（11月23日深「導」遊活動）[報名詳情]

10月30日上午10時至11月3日下午5時（11月30日深「導」遊活動）[報名詳情]

知多啲：麥理浩徑——香港首條長途遠足徑

麥理浩徑於1979年10月26日啟用，是香港首條長途遠足徑，全長100公里，共分為10段，由東至西橫跨8個郊野公園包括西貢東、西貢西、馬鞍山、獅子山、金山、城門、大帽山和大欖郊野公園，並曾獲國家地理雜誌評為世界20條夢想遠足徑之一。

資料來源：漁農自然護理署

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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