女中醫x師奶靚湯食譜：霸王花鴨腎無花果湯　清潤肺胃·生津化痰

【女中醫x師奶靚湯食譜】霸王花鴨腎無花果湯清潤肺胃，生津化痰，尤其適合便秘、經常捱夜或經常需要說話等的人飲用。（圖片由Bonnie Li提供／明報製圖）

喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li介紹霸王花鴨腎無花果湯，味道清甜，用新鮮霸王花更鮮味。註冊中醫師葉麗斌表示，霸王花鴨腎無花果湯清潤肺胃，生津化痰，尤其適合便秘、經常捱夜或經常需要說話等的人飲用。葉麗斌提醒，用新鮮霸王花煲湯較好，乾貨霸王花經日曬及後期製作，或會減低其功效及清熱效用。

霸王花鴨腎無花果湯

材料：（2人分量）

霸王花 2棵（新鮮乾貨皆可，乾貨分量多一倍）

乾無花果 6粒

鴨腎 4個

豬腱 $70

紅蘿蔔 1條

淮山 1兩

南北杏 各10克

陳皮 1角

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 鴨腎浸約1.5-2小時（用暖水浸約1小時）。

2. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。

3. 霸王花加少許鹽洗2次，再用清水洗1次。紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。

4. 乾無花果、南北杏及淮山洗淨後浸約5分鐘。

5. 豬腱洗淨，與鴨腎一同汆水後用凍水過冷河，切件。

6. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

註：葉麗斌提醒，體質虛寒、年老體虛不宜飲用太多。患有寒性感冒、咳嗽、哮喘、鼻敏感（流清涕、痰白或透明、口不乾、怕冷）時不宜飲用，有機會加重病情。痛風患者可減去鴨腎煲湯。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

· 鴨腎開胃消積；乾無花果味甘，性平，潤肺止咳、清熱潤腸；淮山補肺脾腎、益氣止瀉。

· 霸王花鴨腎無花果湯有清潤肺胃、生津化痰之效，霸王花清熱潤肺、止咳化痰、解毒消腫，配無花果，適合大部分體質健康情況下飲用，尤其適合因體質燥熱而引起久咳、咳嗽無痰、大便秘結的人，以及口乾口氣、捱夜、皮膚乾燥或經常需要說話人士最為適合。

· 一星期可以飲用1至2次，天氣炎熱或秋季乾燥時則可飲2至3次。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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