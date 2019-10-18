凱特威廉首訪巴基斯坦探癌病童　戴安娜兩度訪同一醫院

【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，威廉和凱特參觀當地一間清真寺。凱特穿上當地傳統服裝，戴上同色頭巾及赤腳參觀寺廟。（法新社）

【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，威廉和凱特參觀當地一間清真寺。凱特戴上頭巾及赤腳參觀。（法新社）

【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月15日晚上，威廉和凱特乘坐當地的交通工具Tuk Tuk車出席歡迎儀式，兩人同穿深綠色服裝出席，甚為合襯。（Kensington Palace Twitter圖片）

【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，威廉王子和凱特到當地的癌症醫院the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital進行探訪，與病童玩家家酒，威廉拿起玩具茶杯裝作喝茶，凱特則戴上玩具王冠，場面溫馨。（Kensington Palace Twitter圖片）

【威廉凱特首次訪巴基斯坦】威廉王子的母親、英國已故威爾斯王妃戴安娜曾在1996至1997年到訪同一間癌症醫院探望病童。（Kensington Palace Instagram圖片）

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特（右圖）於2019年10月14至18日首次訪問巴基斯坦，並到訪一間已故威爾斯王妃戴安娜（左下圖）曾進行探訪的醫院探望病童。（Kensington Palace Instagram圖片／法新社）

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特周一（14日）首次訪問巴基斯坦，展開為期5日的外訪之旅。威廉和凱特昨日（17日）走訪多處，包括探訪位於拉合爾（Lahore）的一間癌症醫院（Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital）探望病童，威廉王子的母親、英國已故威爾斯王妃戴安娜亦曾於1996及1997年兩度到訪同一家醫院，這次威廉和凱特到訪醫院別具意義。他們與病童玩家家酒，威廉拿起玩具茶杯裝作喝茶，凱特則戴上玩具王冠，氣氛融洽。

凱特威廉穿傳統服飾

連日來，凱特以配合當地風俗的傳統服飾亮相，成為焦點。周一抵達當日，凱特身穿水藍漸變色長身衣服及長褲，飄逸又優雅。周二（15日）晚上，威廉伉儷乘坐當地的交通工具Tuk Tuk車出席歡迎儀式，凱特以深綠色閃亮禮服赴會，威廉穿同色傳統長衫服飾，兩人甚為相襯。昨日，凱特則以一身淺色長衫長褲與威廉一起探訪村莊，與小朋友講故事；又到訪國家板球學院，凱特束起馬尾打板球；其後兩人參觀當地一間清真寺（Badshahi Mosque），凱特換上藍綠色服裝，戴上同色頭巾及赤腳走訪寺廟，入鄉隨俗。

威廉王子和凱特於10月14日抵達巴基斯坦，展開為期5日的外訪之旅，外訪期間他們到伊斯蘭堡（Islamabad）、吉德拉爾市（Chitral）、拉合爾（Lahore）等不同地方出席活動，10月18日回國。

（綜合）

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