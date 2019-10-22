刷牙迷思·牙刷篇：刷頭大小軟硬點揀好？牙刷向上擺防菌？牙醫話你知

【刷牙迷思·牙刷篇】刷完牙，牙刷會沾上牙菌膜中的細菌，應盡快風乾，避免滋生細菌。牙醫提醒，刷頭朝下放進杯中，有機會令牙刷較難風乾。（資料圖片）

【刷牙迷思·牙刷篇】買牙刷時可以揀選刷頭較小、刷毛較軟的牙刷，可更易接觸口腔每個部位，以及較易深入牙周袋清除牙菌膜。（資料圖片）

刷牙能保持牙齒健康，想有效地清潔牙齒，選擇牙刷也有學問。牙刷刷頭大小有分別？牙刷刷毛愈硬愈好？牙刷應如何擺放？香港大學牙醫學院助理院長梁超敏接受明報網站訪問，解答選擇牙刷的小知識。

‧刷頭小好過大？

梁超敏建議，買牙刷時可以揀選刷頭較小的牙刷，一般刷頭的長度跟一元硬幣的直徑相若較合適。她解釋，較小的牙刷刷頭，可更易接觸口腔每個部位，尤其是難刷的位置，如近舌頭側或上排牙齒近面頰的較後位置。如果牙刷刷頭過大，會阻礙牙刷伸展到口腔較難觸及的位置。

‧刷毛愈硬愈好？

刷毛並非愈硬愈好。梁超敏指出，牙刷毛過硬，很容易造成牙齒磨損。她建議選擇刷毛較軟的牙刷，軟毛牙刷較易深入牙周袋，清除牙菌膜，注意刷牙時毋須過度用力；另外，軟毛牙刷亦不易造成牙齒磨損。

‧牙刷向上擺較衛生？

刷牙後，牙刷會沾上牙菌膜中的細菌，應盡快風乾，避免滋生細菌。梁超敏提醒，刷頭朝下放進杯中，有機會令牙刷較難風乾，應多加注意。

‧電動牙刷刷牙較好？

梁超敏表示，電動牙刷和一般牙刷都能有效地清除牙菌膜。一般牙刷需要運用刷牙的技巧；電動牙刷要求的刷牙技巧較低，亦較易使用，尤其適合手部不靈活的人。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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