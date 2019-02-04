OL閨蜜下午茶之選：喜來登酒店 x John Masters Organics秋楓果子下午茶 送秋日有機護理套裝
文章日期：2019年10月22日
香港喜來登酒店餐廳視佳廊與有機護理品牌John Masters Organics合作，即日起推出「Fall Harvest秋楓果子下午茶」，以秋日美肌為主題打造精緻茶點。鹹甜美點以即將推出的全新有機產品為靈感，鹹點包括波士頓龍蝦包、鴨肝泡芙、羅蘭士撻、牛油果煙三文魚多士及火雞三文治；甜點包括芝麻馬卡龍、鳳梨石榴奶凍、蛋白南瓜撻、雲呢拿香梨慕絲和薑餅牛奶朱古力，另設無限量供應英式鬆餅。隨餐可配免費升級Perrier-Jouet巴黎之花香檳、咖啡或中西茶茗。
享用下午茶可獲John Masters Organics有機護理套裝乙份（價值420元），包括月見草滋養洗髮露60ml、牛油果深層潤髮乳60ml、玫瑰杏桃順髮乳30ml、九折購物禮遇卡、面部或身體護理產品體驗套裝和10分鐘肌膚及頭皮分析諮詢，禮品數量有限，送完即止。
喜來登酒店 x John Masters Organics秋楓果子下午茶
供應日期：即日至11月30日
時間：周一至周五 下午3時至6時；周六、周日及公眾假期 下午2時至6時
價錢：每位$338（另收加一服務費）
地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊
查詢電話：2369 1111
網址：www.sheratonhongkonghotel.com
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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