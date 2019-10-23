食大閘蟹4貼士！營養師提醒：1隻4両蟹膽固醇已超標

營養師教路，吃完大閘蟹的翌日早上，進食含有豐富水溶性纖維的食品 (如麥皮)，有助降低膽固醇。（資料圖片）

大閘蟹當造，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報網站訪問時提醒，蟹肉雖然低脂和含有豐富蛋白質，但大閘蟹的蟹肉比例少，蟹膏含量較多，蟹膏膽固醇高，吃太多或會影響健康。李杏榆分享食大閘蟹4個貼士。

食大閘蟹4貼士

．1周限吃1次 每次1隻起兩隻止

李杏榆表示，大閘蟹1周不宜吃逾1次，每次宜「1隻起，2隻止」。根據食安中心資料，每100克大閘蟹含約267毫克膽固醇，而世衛建議一般成年人每日攝取膽固醇的上限為300毫克，以一般約重3至4両（約150至200克）的大閘蟹為例，吃1隻已經超標。

．三高、腎病、割除膽囊者 慎吃

大閘蟹膽固醇高，膽固醇是脂肪的一種，或會增加阻塞心血管風險。李杏榆稱，三高（高血壓、高血脂、高血糖）人士、長期服藥人士、膽固醇過高人士、腎病患者應慎吃。切除過膽囊的人士亦應注意進食分量，因為切除膽囊後或會降低分解脂肪及膽固醇的能力。

．不宜配高脂、高咖啡因、酒精、高糖食品

李杏榆說，吃大閘蟹時應避免配高脂肪、高咖啡因、含酒精或高糖食物。大閘蟹膽固醇含量高，如再進食高脂食品 (如芝士蛋糕)，或會令膽固醇更易積聚，增加肝負擔；亦應避免配酒類 (如花雕酒) 或高咖啡因飲品 (如濃茶)，否則可能會增加肝負擔，影響消化能力；倘若配高甜度食品，同樣有機會影響消化能力。

．麥皮、魚油、綠茶助降膽固醇

李杏榆建議，吃大閘蟹時或吃完後，可以吃有助降低膽固醇的食品，例如吃大閘蟹可配助抗氧化的綠茶。吃大閘蟹後，可以進食一些有助乳化膽固醇的營養補充劑 (如魚油)，或於吃完大閘蟹的翌日早上進食含有豐富水溶性纖維的食品 (如麥皮)。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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