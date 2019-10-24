【霜降·二十四節氣】霜降宜平補食粥　中醫教路：鴨梨粥清心煩　按膻中穴紓鬱悶

二十四節氣的霜降，是秋天最後一個節氣。註冊中醫師胡玘君（Gemma，前稱胡淑怡）表示，霜降飲食宜平補，並分享適合霜降的食物及養生貼士。

·喉乾生痱滋可多吃蘋果梨

霜降可多吃粥及滋潤食物如梨和蘋果。胡玘君指出，粥可潤燥利膈而且易消化，有助改善脾胃虛弱的現象，當作早餐更有助平補脾胃，尤其適合脾胃易飽滯、胃氣多、腹瀉的人；眼睛易紅易乾、易喉嚨乾、生痱滋者則可以多吃滋陰食物。胡玘君建議一般人可吃較稠的粥，幫助增加飽肚感。她分享鴨梨粥食譜，有助清心煩、治肺熱咳，以及防治乾燥引起的痕癢。

食譜：鴨梨粥（2人分量）

材料：鴨梨 3個、米 半碗、水 2.5碗

製法：

1.鴨梨洗淨削皮，切碎。

2.鴨梨、米和水同時放入煲內，文火煮45分鐘即成。如果喜歡吃較綿滑的粥，可以先放米和水，以文火煮45分鐘，之後再加入鴨梨煮最多45分鐘。

提提你：鴨梨不宜煮太久，最多煮約45分鐘，否則有機會令鴨梨味道變酸。

·按膻中穴疏散鬱悶

霜降萬木凋零，易生悲傷之情，悲傷肺，胡玘君建議按摩有「開心穴」之稱的膻中穴疏散鬱悶，一般人都可以按摩。

膻中穴

‧位置：兩乳之間

‧作用：利氣，有助疏散鬱悶，令心情愉悅。

‧按法：用中指輕力按壓1秒鬆開，暫停2秒，是為1次，可按10至20次。注意按摩時勿太大力，速度及頻率不宜太快，否則容易加速心跳頻率。如感到不適，應立即停止。

註：以上方法僅供參考，如有任何疑問，應諮詢家庭醫生或註冊中醫意見。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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