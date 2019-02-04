OL閨蜜下午茶之選：金鐘港麗酒店 x Valmont下午茶 歎瑞士美食送修護體驗套裝
文章日期：2019年10月24日
位於金鐘的香港港麗酒店樂聚廊與瑞士護膚品牌Valmont合作，即日起至2020年1月3日推出「Swiss Alpine Rituals of Beauty瑞士優雅生活下午茶」，以當季食材製作傳統瑞士美食和下午茶美饌。鹹點包括風乾牛肉伴南瓜慕思及瑞士辮子麵包、烤牛肉配酸菜及沙律、忌廉蘑菇香脆餡餅、自家製煙熏大蒜香腸、煙熏虹鱒魚三文治配乳酪和青草醬，以及迷你芝士餡餅、醃酸瓜及松露球；甜點則有馬特洪峰櫻桃酒朱古力、楚格玫瑰撻、勃朗峰栗子蛋糕及士多啤梨奶油杯子。隨餐附飲料一杯，可選精品咖啡、香茗或Floral Elixir果味花香冰茶。
閨蜜一起享用下午茶可獲贈Valmont AWF緊緻臻顏修護體驗套裝乙份，以及享用一對一皮膚分析服務，憑禮券可於太古廣場Harvey Nichols的Valmont專櫃換領，數量有限，送完即止。
Swiss Alpine Rituals of Beauty 瑞士優雅生活下午茶
供應日期：即日至2020年1月3日
供應時間：每日下午3時至5時30分
地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層樂聚廊
價錢：一位$318、兩位$538（另收加一服務費）
查詢電話︰2822 8891
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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