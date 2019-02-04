OL閨蜜下午茶之選：燕窩魚子醬煥膚下午茶@銅鑼灣皇冠假日酒店 送GLYCEL護膚品
文章日期：2019年10月25日
香港銅鑼灣皇冠假日酒店酒吧Club@28與瑞士護膚品牌GLYCEL合作，即日起推出「Club@28 x GLYCEL燕窩魚子醬煥膚下午茶」，在茶點中加入燕窩、魚子、豆腐、蜂蜜、洛神花等有助美肌的食材，幫皮膚迎接秋冬。甜點備有燕窩法式栗子撻、燕窩葡撻、豆腐奶凍檸檬魚子、蜜糖乳酪慕絲、芝士餅紅桑子果醬朱古力，以及洛神花凍梳乎厘；鹹點則包括小龍蝦飛魚子忌廉芝士牛角包、鴨肝批燕窩紅桑子脆脆、煙三文魚酸忌廉魚子醬、蘋果三文魚子紫菜蝦片及香煎慢煮雞肉紅椰菜沙律撻，隨餐配備士多啤梨雞尾酒或即泡花茶。
享用下午茶可獲贈GLYCEL燕窩及魚子肌膚護養產品，包括燕窩緊緻修護精華3ml、燕窩緊緻修護眼部精華3ml、燕窩完效極緻乳霜3ml、細胞昇華面霜7g及全效升級版魚子極緻修護面膜，更可免費體驗75分鐘深海能量細胞修護療程（女士專用），或綠魚子細胞強化修護療程（男士專用）。
銅鑼灣皇冠假日酒店 x GLYCEL燕窩魚子醬煥膚下午茶
供應期：即日至2020年2月2日
供應時間：每日下午2時30分至5時
價錢：周一至五 兩位$468，周六、周日及公眾假期 兩位$498（另收加一服務費）
地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓Club @28
查詢電話：3980 3300
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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