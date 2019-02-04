達芬奇逝世500年：法國羅浮宮達芬奇特展　逾百畫作手稿回顧藝術生涯【多圖】

文藝復興時期藝術大師達芬奇（Leonardo da Vinci，又譯達文西）逝世500年，法國巴黎羅浮宮特別舉行達芬奇繪畫生涯回顧紀念展，展期由即日起至2020年2月24日，在拿破侖廳展出140件與達芬奇有關的油畫、素描、手稿、雕塑等藝術作品，包括《岩間聖母》、《施洗者聖約翰》、《聖母子與聖安妮》等羅浮宮館藏。展覽亦有向意大利、英國和美國的博物館借了達芬奇的真迹，同時展出的還有《最後的晚餐》等臨摹作品，讓參觀者回顧達芬奇的繪畫及藝術探索生涯。展覽須網上預約門票，記得預先安排。

至於羅浮宮「鎮館之寶」《蒙娜麗莎》將保留在原來展廳，沒有編入今次的特展。策展人解釋，特展廳每日只能容納不超過7000人參觀，而每日觀看《蒙娜麗莎》的遊客就超過3萬人，因此決定將《蒙娜麗莎》保留在原來的展廳。

（新華社）

達芬奇逝世500年特展@法國羅浮宮

日期：即日至2020年2月24日

開放時間：（逢周二休息）

周一、周四、周六及周日 早上9時至晚上6時

周三、周五 早上9時至晚上9時45分

地址：法國巴黎羅浮宮博物館Hall Napoleon

入場費：17歐羅（約149港元）[預訂門票]

詳情：www.louvre.fr/leonardo-da-vinci

Facebook：Musée du Louvre

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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