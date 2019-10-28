Green Monday食譜：無花果醬 搽麵包·沖水飲都得
文章日期：2019年10月28日
秋天天氣乾燥，容易引起咳嗽和喉嚨痛，無花果潤燥，有健胃止瀉、祛痰理氣的作用，有助保養肺部及喉嚨。註冊中醫師胡玘君（Gemma，前稱胡淑怡）教大家自製無花果醬，天然無添加，可用來塗麵包或者沖水飲用，有助改善食欲不振、消化不良、咽喉痛、咳嗽痰多和胸悶等徵狀。
無花果醬
材料：
無花果 約10個
製法：
1. 無花果洗淨，切去頂部根莖，連皮切粒。
2. 無花果放入小鍋內，微火加熱2分鐘。
3. 關火後，將無花果醬直接放入玻璃器皿，建議立即存放在雪櫃。如怕雪櫃易壞，可放室溫1至2分鐘，待涼後存放在雪櫃。
4. 可按個人喜好以適當分量塗麵包，或加適量熱水拌勻飲用。
提提你：無花果醬不宜存放多於一星期。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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