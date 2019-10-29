刷牙迷思·牙膏篇：牙膏要經常換款？牙膏沾水損清潔功能？牙醫話你知

【刷牙迷思·牙膏篇】牙膏沾水不會改變牙膏有效成分的分量，因此不會減弱其功能。（資料圖片）

刷牙要刷得乾淨，除了牙刷，牙膏都好重要！牙膏要經常換款？牙膏沾水會減弱清潔功能？香港大學牙醫學院助理院長梁超敏話你知。

‧牙膏要經常換款？

梁超敏解釋，牙膏最主要的有效成分是氟素，氟素主要用於預防蛀牙，長期使用同一款牙膏並沒有問題。有些牙膏亦含有抗敏、美白等成分，一般人可以依照自己的需要選擇或更換牙膏，或聽從牙醫建議選擇合適的牙膏。對於一些患有嚴重蛀牙或牙周病的人，牙醫或會處方高濃度氟素牙膏，建議這類人不應胡亂更換牙膏。

‧ 牙膏沾水減弱功效？

不少人習慣要沾水刷牙，梁超敏表示，牙膏沾水不會改變牙膏有效成分的分量，因此不會減弱其功能。

梁超敏解釋，牙膏大多是膏狀，質地稠，所含的有效成分未必能容易滲透至牙齒的每個表面及位置，刷牙前先漱口或將牙膏沾水，可以把牙膏質地調至適合刷牙時使用，有助牙膏較易推開。即使刷牙前不漱口或將牙膏沾水，刷牙時都會有口水分泌，幫助調校牙膏質地。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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