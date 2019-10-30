OL閨蜜下午茶之選：葡式風味下午茶@澳門JW萬豪酒店　細味土生葡菜

澳門JW萬豪酒店即日至11月30日推出「傳統葡式風味下午茶套餐」，大家可細味獨特的土生葡菜滋味。（圖片由相關機構提供）

澳門JW萬豪酒店即日至11月30日推出「傳統葡式風味下午茶套餐」，大家可細味獨特的土生葡菜滋味。下午茶加入中葡元素，鹹點備有貝殼焗蟹肉、馬介休配蘋果及西瓜、迷你豬排包和澳葡式咖喱春卷；甜點包括澳門木糠布甸、葡式蛋撻、波特酒巧克力慕斯、藍莓水果撻、葡式焦糖雞蛋布丁搭配鬆餅及酸忌廉和果醬，隨餐可配澳門手工咖啡或澳門杏仁奶茶。

傳統葡式風味下午茶套餐

供應日期：即日至11月30日

時間：每日下午2時30分至5時30分

價錢：兩位 澳門幣$298（另收加一服務費及5%政府稅）

地址：澳門路氹城澳門銀河綜合渡假城澳門JW萬豪酒店大堂酒廊

查詢電話：（853）8886 6228

網址：www.galaxymacau.com

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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