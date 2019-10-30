南瓜3食譜：原隻南瓜燴雜菜‧南瓜忌廉湯‧芝士杞子焗番薯南瓜

萬聖節必備的南瓜，顏色鮮艷，亦是護眼「補物」。以下分享南瓜3食譜，應節又健康。

南瓜3食譜

1. 原隻南瓜燴雜菜

材料：南瓜、洋葱、蘑菇、翠玉瓜、罐頭番茄粒、上湯、貝殼粉、原味脫脂乳酪、羅勒、薑、鹽及黑胡椒【材料分量及製法】

小貼士：南瓜殼與南瓜粒要分開煮，先將南瓜頂部橫切，取出南瓜肉；將南瓜頂部蓋回，放入焗爐焗45-60分鐘。南瓜粒與其他材料一起煮成餡料，最後放入南瓜殼，色香味俱全。

2.南瓜忌廉湯

材料：南瓜、洋葱、脫脂雞湯、低脂忌廉

小貼士：南瓜先蒸熟，後快炒，再放入攪拌器打至幼滑，最後用慢火煮沸。【材料分量及製法】

3.芝士杞子焗番薯南瓜

材料：韓國南瓜、日本番薯、杞子、車打芝士碎、水牛芝士碎、雜果仁、橄欖油、鹽、黑椒、雜香草【材料分量及製法】

小貼士：南瓜去籽去皮，切成薄片，以承托其他材料。

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