日本紅葉2019：11月中至下旬遊東京 賞紅葉銀杏10景點（附紅葉最新預測）
文章日期：2019年10月31日
日本紅葉季節於9月下旬從北部開始，11月起中部至全國陸續踏入最佳觀賞期（見頃）。據日本氣象網站weathernews.jp更新的紅葉預測，以東京都來說，由東京市區公園到東京都郊區，部分地區的紅葉觀賞期為11月下旬至12月初，大家可把握最後機會安排賞楓之旅。
東京都賞紅葉/銀杏十景點
賞紅葉景點：
1.奥多摩湖畔（東京都西多摩郡）：11月11日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
2.高尾山（八王子市）：11月17日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
4.代代木公園（澀谷區）：11月26日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
5.上野恩賜公園（台東區）：11月29日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
6.小石川後樂園（東京都文京區）：11月28日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
7.六義園（文京區）：11月29日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
8.井之頭恩賜公園（武藏野市）：11月30日起 [紅葉情況] [交通及介紹]
賞銀杏景點：
9.國營昭和記念公園（東京都昭島市）：11月12日起 [黃葉情況] [交通及介紹]
10.明治神宮外苑（新宿區）：11月27日起 [黃葉情況] [交通及介紹]
參考網站：weathernews.jp、東京都公園協會（定期更新紅葉情況）
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