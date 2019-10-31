冬季暖水池11月1日開放！康文署26個暖水池一覽 留意6個泳池暫停開放日期
文章日期：2019年10月31日
近日天氣轉涼，康樂及文化事務署（康文署）轄下港島、九龍、新界區26個公眾泳池明日（11月1日）起至2020年3月提供暖水游泳設施；部分泳池因定期維修保養期間而暫停開放。到泳池暢泳前，記得留意。
康文署26個泳池冬季提供暖水設施（2019年11月至2020年3月）
‧灣仔區 維多利亞公園游泳池（2020年2月15日至4月15日暫停開放）[詳情]
‧灣仔區 灣仔游泳池（12月1日至2020年1月20日暫停開放）[詳情] （只供團體訓練）
‧深水埗區 深水埗公園游泳池（11月1日至12月21日暫停開放） [詳情]
‧油尖旺區 九龍公園游泳池（2020年1月1日至1月17日暫停開放）[詳情]
‧觀塘區 觀塘游泳池（2020年1月2日至2月21日暫停開放）[詳情]
‧屯門區 屯門游泳池（2020年1月17日至3月31日暫停開放）[詳情]
各泳池開放詳情：www.lcsd.gov.hk（資料如有更改，以康文署公布為準）
資料來源：康文署
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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