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冬季暖水池11月1日開放！康文署26個暖水池一覽　留意6個泳池暫停開放日期

文章日期：2019年10月31日

近日天氣轉涼，康樂及文化事務署（康文署）轄下港島、九龍、新界區26個公眾泳池明日（11月1日）起至2020年3月提供暖水游泳設施；部分泳池因定期維修保養期間而暫停開放。到泳池暢泳前，記得留意。

康文署26個泳池冬季提供暖水設施（2019年11月至2020年3月）

‧中西區　堅尼地城游泳池 [詳情]

‧中西區　中山紀念公園游泳池 [詳情]

‧灣仔區　維多利亞公園游泳池（2020年2月15日至4月15日暫停開放）[詳情]

‧灣仔區　灣仔游泳池（12月1日至2020年1月20日暫停開放）[詳情] （只供團體訓練）

‧灣仔區　摩理臣山游泳池 [詳情] 

‧東區　港島東游泳池 [詳情]

‧東區　小西灣游泳池 [詳情]

‧深水埗區　荔枝角公園游泳池 [詳情]

‧深水埗區　深水埗公園游泳池（11月1日至12月21日暫停開放） [詳情]

‧油尖旺區　九龍公園游泳池（2020年1月1日至1月17日暫停開放）[詳情]

‧油尖旺區　大角咀游泳池 [詳情]

‧九龍城區　何文田游泳池 [詳情]

‧黃大仙區　斧山道游泳池 [詳情]

‧觀塘區　觀塘游泳池（2020年1月2日至2月21日暫停開放）[詳情]

‧觀塘區　藍田游泳池 [詳情]

‧離島區　東涌游泳池 [詳情]

‧屯門區　屯門游泳池（2020年1月17日至3月31日暫停開放）[詳情]

‧屯門區　屯門西北游泳池 [詳情]

‧元朗區　元朗游泳池 [詳情]

‧元朗區　屏山天水圍游泳池 [詳情]

‧荃灣區　城門谷游泳池 [詳情]

‧葵青區　青衣西南游泳池 [詳情]

‧北區　粉嶺游泳池 [詳情]

‧沙田區　顯田游泳池 [詳情]

‧沙田區　沙田賽馬會游泳池 [詳情]

‧西貢區　將軍澳游泳池 [詳情]

各泳池開放詳情：www.lcsd.gov.hk（資料如有更改，以康文署公布為準）

資料來源：康文署

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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