女中醫x師奶靚湯食譜：鮮人參蟲草花烏雞湯 滋補脾腎 啱秋冬飲用
文章日期：2019年11月01日
秋冬宜飲湯，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li介紹鮮人參蟲草花烏雞湯，鮮味又滋補。註冊中醫師葉麗斌表示，鮮人參蟲草花烏雞湯補益氣血、滋補脾腎，適合秋冬飲用。
鮮人參蟲草花烏雞湯（2人分量）
材料：
韓國鮮人參 1包（2條）
蟲草花 15克
烏雞 1隻
豬腱 $70
玉竹 15克
紅棗 5-6粒
蜜棗 2粒
杞子 15克
淮山 3-5片
薑 1小塊
水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 刷淨人參根莖間的泥沙及污垢，用叉在人參輕刺數個小洞，幫助出味。
2. 烏雞去頭去尾，毋須去皮，然後與豬腱汆水備用。
3. 紅棗洗淨去核，連同蟲草花、蜜棗、杞子、淮山、玉竹浸約5分鐘。薑去皮備用。
4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
註冊中醫師葉麗斌貼士：
‧ 韓國鮮人參性涼味甘，益氣生津；烏雞性平、味甘，有滋陰補血、補肝益腎、健脾生肌的作用；豬腱益氣健脾；玉竹養陰潤燥；紅棗補血養心；杞子補益肝腎、養血明目；淮山健脾補腎、益氣止瀉。
‧ 韓國鮮人參與中醫藥古籍的人參不同，韓國鮮人參屬蔬菜類，性涼味甘，益氣生津，相比中藥的人參、黨參的補氣作用較遜。
‧ 蟲草花屬於真菌類，成分結構與冬蟲夏草相似，但療效不相同。蟲草花未被列為中藥，多列為食材，坊間蟲草花認為有補肺腎、止咳、益虛損及扶精氣的作用。
‧ 此湯宜秋冬飲用，一星期可飲用1-2次，秋季乾燥或天氣寒冷時則可飲2至3次，有補益氣血、滋補脾腎作用，手術後、產後或體質虛弱者都適合飲用，或向中醫師查詢。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
【女中醫x師奶靚湯食譜】系列：link.mingpao.com/51381.htm
更多【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm