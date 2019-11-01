女中醫x師奶靚湯食譜：鮮人參蟲草花烏雞湯 滋補脾腎 啱秋冬飲用

烏雞性平、味甘，有滋陰補血、補肝益腎、健脾生肌的作用。（資料圖片）

蟲草花屬於真菌類，成分結構與冬蟲夏草相似，但療效不相同。坊間蟲草花認為有補肺腎、止咳、益虛損及扶精氣的作用。（資料圖片）

韓國鮮人參屬蔬菜類，性涼味甘，益氣生津，相比中藥的人參、黨參的補氣作用較遜。（圖片由Bonnie Li提供）

【女中醫x師奶靚湯食譜】鮮人參蟲草花烏雞湯材料（圖片由Bonnie Li提供）

【女中醫x師奶靚湯食譜】鮮人參蟲草花烏雞湯（圖片由Bonnie Li提供）

【女中醫x師奶靚湯食譜】鮮人參蟲草花烏雞湯，補益氣血、滋補脾腎，適合秋冬飲用。（圖片由Bonnie Li提供／明報製圖）

秋冬宜飲湯，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li介紹鮮人參蟲草花烏雞湯，鮮味又滋補。註冊中醫師葉麗斌表示，鮮人參蟲草花烏雞湯補益氣血、滋補脾腎，適合秋冬飲用。

鮮人參蟲草花烏雞湯 （2人分量）

材料：

韓國鮮人參 1包（2條）

蟲草花 15克

烏雞 1隻

豬腱 $70

玉竹 15克

紅棗 5-6粒

蜜棗 2粒

杞子 15克

淮山 3-5片

薑 1小塊

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 刷淨人參根莖間的泥沙及污垢，用叉在人參輕刺數個小洞，幫助出味。

2. 烏雞去頭去尾，毋須去皮，然後與豬腱汆水備用。

3. 紅棗洗淨去核，連同蟲草花、蜜棗、杞子、淮山、玉竹浸約5分鐘。薑去皮備用。

4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧ 韓國鮮人參性涼味甘，益氣生津；烏雞性平、味甘，有滋陰補血、補肝益腎、健脾生肌的作用；豬腱益氣健脾；玉竹養陰潤燥；紅棗補血養心；杞子補益肝腎、養血明目；淮山健脾補腎、益氣止瀉。

‧ 韓國鮮人參與中醫藥古籍的人參不同，韓國鮮人參屬蔬菜類，性涼味甘，益氣生津，相比中藥的人參、黨參的補氣作用較遜。

‧ 蟲草花屬於真菌類，成分結構與冬蟲夏草相似，但療效不相同。蟲草花未被列為中藥，多列為食材，坊間蟲草花認為有補肺腎、止咳、益虛損及扶精氣的作用。

‧ 此湯宜秋冬飲用，一星期可飲用1-2次，秋季乾燥或天氣寒冷時則可飲2至3次，有補益氣血、滋補脾腎作用，手術後、產後或體質虛弱者都適合飲用，或向中醫師查詢。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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