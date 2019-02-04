SOGO感謝祭：YSL·Estee Lauder·Clarins優惠套裝　Biotherm低至41折

【崇光感謝周年慶】Apivita部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Kanebo部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】RMK部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】IPSA部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】The history of 后部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】THREE部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Cle de Peau Beaute部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Kiehl’s Since 1851部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Clarins部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Estee Lauder部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】SK-II部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】YSL Beaute部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

【崇光感謝周年慶】Biotherm部分產品優惠（圖片由相關機構提供）

崇光感謝周年慶（SOGO Thankful Week）Part 1將於11月6日至17日舉行，YSL Beaute、Biotherm、Estee Lauder等多個品牌推出優惠。（圖片由相關機構提供／明報製圖）

崇光感謝周年慶（SOGO Thankful Week）Part 1將於11月6日至17日舉行，Part 2則將於11月18日至24日舉行，多個護膚、化妝、個人護理品牌如YSL Beaute、SK-II、Biotherm、Estee Lauder等推出優惠套裝，部分品牌優惠更低至41折，愛扮靚的女士可趁機入貨。

SOGO感謝祭 部分品牌優惠：

·Biotherm

【銅鑼灣店】水源再生奇蹟組合 $609（原價$1368，44折）

【尖沙嘴店】奇蹟水套裝（輕透版）$384（原價$930，41折）

·YSL Beaute

美唇套裝 $885-975（原價$1495-1585）

（尖沙嘴店11月6日限定、銅鑼灣店11月7日限定）

·SK-II

【銅鑼灣店】鑽光亮膚精華套裝 $3100（原價$4097）

【尖沙嘴店】清瑩水嫩精華套裝 $2010（原價$2711）

·Estee Lauder

修護精華雙瓶套裝 $2,100 （原價$4,238）

·Clarins

水潤活肌雙重保濕套裝 $1210（原價$1,859）

·Kiehl's Since 1851

【銅鑼灣店】特效保濕套裝——增量裝 $720（原價$1093）

【尖沙嘴店】特效保濕套裝 $490（原價$829）

·Cle de Peau Beaute

鉑鑽源亮細胞套裝 $3,695（原價$5,535）

·THREE

修護系列自選套裝 $1020-2170（原價$1624-2774）

·The history of 后

【銅鑼灣店】秘貼 循環精華宮廷特別套裝（2019限量版）$1,660（原價$5,467）

·IPSA

【銅鑼灣店】細胞更生亮肌組合 $890起（原價$1373起）

【尖沙嘴店】美肌旅行組合（6件裝）$1020起（原價$1551起）

·RMK

完美底妝套裝 $700-830（原價$1338-1468，53折）

·Kanebo

【銅鑼灣店】柔潤淨透雙色酵素洗顏粉套裝 $250（原價$405，62折）

【尖沙嘴店】亮透粉底套裝 $650-870（原價$1025-1245，64折）

·Apivita

速效修護面膜套餐 $690起（原價$1100起）

（註：上述優惠如有更改，以店舖最後公布及決定為準）

崇光百貨銅鑼灣店

日期及時間：

11月6日至8日 上午9時至晚上11時

11月9日至24日 上午9時至晚上10時

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號

網址：www.sogo.com.hk/cwb

崇光百貨尖沙嘴店

日期及時間：

11月6日至8日 上午9時至晚上11時

11月9日至24日 上午9時至晚上10時

地址：尖沙嘴彌敦道20號

網址：www.sogo.com.hk/tst

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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