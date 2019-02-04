西班牙王位繼承人 14歲Princess Leonor西班牙語·英語·加泰語演說 鬈髮紅裙成熟淡定

2018年10月31日是萊昂諾爾公主13歲生日，她於西班牙立憲40周年慶祝活動上，在爸爸國王費利佩六世的陪伴下，首次公開演說，獲得好評。（Casa de S.M. el Rey Twitter圖片）

西班牙王室第一順位繼承人萊昂諾爾公主（Princess Leonor）昨日在活動上以西班牙語、英語及加泰語3種語言公開演說，獲得全場掌聲。她去年13歲生日首次公開演說（左圖），同樣獲得好評。（法新社／Casa de S.M. el Rey Twitter圖片／明報製圖）

14歲的萊昂諾爾公主（Princess Leonor）是西班牙王室第一順位繼承人，她周一（4日）在巴塞隆拿出席the Princess of Girona基金會的活動，以母語西班牙語、英語及加泰語3種語言公開演說，表現淡定，獲得全場掌聲。萊昂諾爾公主剛於10月31日度過14歲生日，去年13歲生日當天，她首次公開演說，同樣獲得好評。

萊昂諾爾公主以長鬈髮及紅裙套裝造型現身，較以往的直髮更顯成熟。她在爸爸國王費利佩六世陪伴下公開演說，先以母語西班牙語開場，其後轉用英語及加泰語，淡定不怯場，全場觀眾站起來鼓掌。萊昂諾爾公主完成演說後，與台上的爸爸吻臉輕擁，坐在台下的媽媽王后萊蒂西亞和妹妹索菲亞公主（Princess Sofia）亦有出席支持。演說完畢後，萊蒂西亞點頭示意，又捉緊萊昂諾爾的手，似乎十分滿意女兒的表現。

萊昂諾爾公主於2005年10月31日出生，為國王費利佩六世及王后萊蒂西亞的長女，擁有Princess of Asturias頭銜，為西班牙王室第一順位繼承人。

（People）

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