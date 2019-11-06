中法元首夫人時尚：彭麗媛粉色旗袍溫婉端莊　布麗吉特簡約沉穩

2019年11月6日，馬克龍夫婦轉到北京，與習近平夫婦會晤。彭麗媛（右）穿上粉色系花花圖案旗袍，展現溫婉大方的女性美；布麗吉特（左）穿全黑裙裝，簡約而沉穩。（法新社）

2019年11月5日晚上，習近平夫婦（右一、右二）在上海豫園招待馬克龍夫婦（左一、左二）。（法新社）

2019年11月5日晚上，習近平（右二）夫婦在上海豫園招待馬克龍（左二）夫婦。彭麗媛（右）換上藍白格紋旗袍，布麗吉特（左）則以全黑裙裝示人。（法新社）

2019年11月5日，彭麗媛（左）與布麗吉特（右）參觀上海外國語大學附屬外國語學校，彭麗媛以灰藍色連身裙亮相，溫婉淡雅；布麗吉特穿上花紋圖案上衣和黑色褲裝，襯黑色西裝長外套，幹練活潑。（新華社）

2019年11月4日，國家主席習近平（左五）及夫人彭麗媛（左四）在上海設宴歡迎進博會的嘉賓，包括法國總統馬克龍（右四）及夫人布麗吉特（右三）。彭麗媛及布麗吉特皆以深藍色禮服示人，相映生輝。（新華社）

法國總統馬克龍及夫人布麗吉特於4日至6日訪華3天，獲中國國家主席習近平及夫人彭麗媛接待。彭麗媛（右圖右）及布麗吉特（右圖左）的衣著造型各具特色。（法新社／新華社／明報製圖）

法國總統馬克龍及夫人布麗吉特周一（4日）起一連三日訪問中國，獲中國國家主席習近平及夫人彭麗媛接待。馬克龍及布麗吉特首兩日先在上海參觀第二屆中國國際進口博覽會（進博會），今早（6日）轉抵北京，兩位夫人連日的衣著各具特色，展現不同的時尚美。

周一晚上，國家主席習近平及夫人彭麗媛在上海設宴歡迎出席進博會的嘉賓，包括：法國總統馬克龍及夫人布麗吉特。彭麗媛及布麗吉特皆以深藍色禮服示人，相映生輝。彭麗媛穿上旗袍領長裙，優雅又具東方特色；布麗吉特同穿深藍色長裙，領口及裙擺位置綴有銀白色閃鑽花紋，高貴華麗。

翌日（5日），彭麗媛與布麗吉特參觀上海外國語大學附屬外國語學校，彭麗媛以灰藍色及膝連身裙亮相，溫婉淡雅；布麗吉特穿上褲裝，黑色外套內襯花紋圖案上衣，幹練活潑。當晚，習近平夫婦在上海豫園招待馬克龍夫婦，彭麗媛換上藍白格紋旗袍，配襯銀灰色外套及深藍色圍巾，端莊得體；布麗吉特則以全黑裙裝示人，配襯玫紅色圍巾，簡約亮麗。

馬克龍夫婦訪華最後一天，今早（6日）由上海轉抵北京，與習近平夫婦再次會晤。彭麗媛穿上粉色系花花圖案旗袍，外襯粉色長外套，展現溫婉大方的女性美；布麗吉特穿全黑裙裝，簡約而沉穩。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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