日本聖誕燈飾2019：東京‧大阪‧神戶‧北海道·福岡·九州

【日本聖誕燈飾2019】福岡‧JR博多城「光之街」（JR Hakata City網站圖片）

【日本聖誕燈飾2019】大阪「光之饗宴2019」（大阪光之饗宴2019網站圖片）

【日本聖誕燈飾2019】東京涉谷青之洞窟 SHIBUYA（「青の洞窟 SHIBUYA」影片截圖）

【日本聖誕燈飾2019】東京汐留‧Caretta Illumination 2019～Arabian night～以迪士尼電影《阿拉丁》為主題（caretta_illumination Instagram圖片）

日本東京、大阪、神戶、北海道及福岡等地，聖誕都有燈飾睇。（網站圖片／Instgram圖片／明報製圖））

聖誕去日本玩，可以順便觀賞靚靚燈飾！日本不同地方如東京、大阪、神戶、北海道及福岡都有燈飾睇，大家不妨編入行程，過一個浪漫璀璨的聖誕假期。

日本冬季聖誕燈飾2019

東京 MIDTOWN CHRISTMAS 2019

日期：2019年11月14日至12月25日

時間：下午5時至晚上11時（依節目內容有所不同）

地點：東京都港區赤坂9-7-1 Tokyo Midtown

網址：www.tokyo-midtown.com

東京汐留‧Caretta Illumination 2019～Arabian night～

日期：2019年11月14日至2020年2月14日

時間：下午5時至晚上11時

（2020年1月3日至2月14日由下午6時開始）

地點：東京都港區東新橋1-8-2

網址：www.caretta.jp/Illumination

東京涉谷‧青之洞窟 SHIBUYA 2019

日期：

2019年11月29日至12月31日（代代木公園內）

2019年11月29日至2020年1月14日（涉谷公園通）

時間：下午5時至晚上10時

地點：涉谷區代代木神園町·神南二丁目151-0052代代木公園至涉谷公園通

網址：www.shibuya-aonodokutsu.jp

大阪「光之饗宴2019」

日期：即日至12月31日

時間：下午5時至晚上11時

地點：大阪御堂筋（阪神前十字路口至難波西口十字路口）

網址：www.hikari-kyoen.com/midosuji

神戶 LUMINARIE 光之祭典

日期：2019年12月6日至12月15日

時間：

周一至四：下午6時至晚上9時半

周五：下午6時至晚上10時

周六：下午5時至晚上10時

周日 下午5時至晚上9時半

地點：兵庫縣神戶市中央區加納町6-4-1東遊園地

網址：kobe-luminarie.jp

北海道 Hakodate Christmas Fantasy（夢幻聖誕）

日期：2019年11月30日至12月25日

時間：下午4時30分至午夜12時（周五、周六及12月22至25日延長至凌晨2時）

地點：北海道函館市末廣町14-2

網址：www.hakodate.travel

福岡‧JR博多城「光之街」

日期：2019年11月6日至2020年1月7日

時間：下午5時至午夜12時

地點：福岡市博多區JR博多站前廣場

網址：www.jrhakatacity.com

九州豪斯登堡「光之街之聖誕節」

日期：2019年11月1日至12月25日（每日營業時間不同）

地點：長崎縣佐世保市

網址：chinese01.huistenbosch.co.jp

註：活動如有更改，以主辦單位公布為準。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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在日本遇到事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

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