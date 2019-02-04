OL閨蜜下午茶之選：Vivienne Westwood x 維珍航空英式下午茶　11月限定

Vivienne Westwood與維珍航空Virgin Atlantic兩個英國品牌聯乘推出「傳統英式限定下午茶」，這款下午茶只限11月於Vivienne Westwood Cafe獨家供應，鹹點包括煙三文魚配手工麵包、牛油果醬三文治、迷你手工蟹餅漢堡及黑松露醬炙燒帶子；甜點備有英式鬆餅配奶油忌廉及果醬、特製的三款色彩亮麗蛋糕、朱古力及士多啤梨慕絲和馬卡龍，以及香草或朱古力雪糕。隨餐可配一杯印有兩個品牌商標的拉花圖案咖啡或英式茶品，最適合大家朝聖打卡。

期間限定英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe

供應期：即日至11月30日

供應時間：每日下午2時30分至5時30分

價錢：兩位 $588（另收加一服務費）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖Vivienne Westwood Cafe

訂座：2799 5011

facebook：Vivienne Westwood Hong Kong

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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