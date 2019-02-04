秋冬妝容：南瓜色系·橙棕系提升自然感　閃粉眼影低調時尚　化妝師貼士：留意眼唇顏色平衡

【秋冬妝容】當眼影和胭脂使用比較搶眼的顏色，唇膏可以選用裸色系，幫助平衡妝容。（圖片由Lancôme提供）

【秋冬妝容】今年帶閃的眼影成為趨勢，日常妝容中可以選用帶有珠光或閃粉的眼影，打造低調又時尚的眼妝。（圖片由Charlotte Tilbury提供）

【秋冬妝容】南瓜色系如酒紅、磚紅、深紅等，以及橙啡系如啡色、深橙色、奶茶色等都是今天秋冬的大勢顏色。（圖片由Charlotte Tilbury提供）

女士們想轉個靚妝迎接冬天？化妝師表示今年秋冬妝容比較流行南瓜色系及橙啡色系，自然又有秋冬feel。（圖片由Charlotte Tilbury及ETVOS提供）

天氣漸轉，女士們是時候在妝容上搞搞新意思，迎接冬天！Joman Wedding化妝師Kelly Lai接受明報網站訪問，表示今年秋冬妝容比較流行南瓜色系及橙啡色系，自然又有秋冬feel，她分享秋冬化妝貼士。

秋冬化妝貼士

南瓜色系·橙棕系

今年秋冬不妨使用南瓜色系如酒紅、磚紅、深紅等，以及橙啡系如啡色、深橙色、奶茶色等化妝品，Kelly建議日常妝容可使用同色系的化妝品，One Tone Look有助提升自然感。眼線方面，日常妝容大多使用黑色或啡色畫眼線，黑眼線可幫助突出眼妝，而啡眼線則較柔和自然。

眼影流行帶閃元素

今年帶閃的眼影成為趨勢，想眼妝閃令令，可以塗上閃粉或貼上少量閃片。如果在日常妝容中覺得閃粉或閃片太誇張，Kelly建議，可以選用帶有珠光或閃粉的眼影，打造低調又時尚的眼妝。

眼唇避免同用搶眼色

Kelly提醒，要留意妝容的顏色平衡，避免整個妝容均使用奪目搶眼的顏色。她教路，當眼影和胭脂使用比較搶眼（sharp）的顏色，唇膏可以選用裸色系（本身唇色偏深色的人可先用遮瑕膏遮掩）；當選用比較鮮艷的唇色，眼影和胭脂則可加適量啡色中和，幫助平衡妝容。Kelly建議，深色皮膚的人亦可以放膽使用較搶眼、深色系的眼影和胭脂，有助突出妝容。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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